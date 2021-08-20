OnlyFans, platformda pornografik içerik paylaşılmasını yasaklıyor

T24 Dış Haberler

İçerik üreticilerine kendi fotoğraflarını ve ürettikleri videoları kullanıcılara satma imkanı tanıyan sosyal paylaşım platformu OnlyFans, ödeme işlemcilerinin baskısının ardından pornografik içeriklere sitede izin vermeme kararı aldı. Site, içerik üreticilerinin yaptığı pornografik paylaşımlarla en tanınan internet platformlarından biri haline gelmişti.

Yapılan açıklamada sitenin çıplaklık içeren bazı içeriklere izin vereceği, ancak cinsellik içeren içeriklerin kaldırılacağını ifade edildi.

Londra merkezli platfom, dünyanın büyük bir bölümünün Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olduğu dönemde ciddi anlamda ünlenmişti. 130 milyon yeni kullanıcı 'içerik üreticileri'nin fotoğraf veya videolarını izlemek veya onlarla chat yapmak için üyelik satın almıştı. Site, milyarlarca dolar kar etti.

OnlyFans, sitede yemek videosu üreticilerinden yoga derslerine birçok farklı içeriğin bulunduğunu savunsa da en çok üye olunan kategori açık ara farkla pornografi.

OnlyFans, kararın bankalar ve ödeme işlemcilerinin sitedeki içerik nedeniyle hizmet vermeme tehdidinde bulunmasının ardından alındığını bildirdi. Karar, ekim ayında yürürlüğe girecek.