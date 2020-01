Online siparişte yeni dönem; "Çamaşır makinanızdaki butona basın deterjanı yollayalım"

GittiGidiyor’un Genel Müdürü Öget Kantarcı, yakın dönemde hayata geçirmek istedikleri yeni projeleri "buton alışverişi" hakkında, “Çamaşır makinanızda bir düğme olacak ve bu düğmeye bastığınızda kullandığınız deterjanı size göndereceğiz” diye konuştu.

Türkiye’de 1.1 milyon hanede Sony Playstation 4 ve Microsoft Xbox One benzeri konsol olduğu tahmin ediliyor. Türk oyuncuların daha çok futbol, nişancı, yarış ve aksiyon oyunları oynadığı belirtildi.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın teknoloji araştırma haberi şöyle:

Oyun konsolları gençlerin ve kendini genç hissedenlerin en büyük eğlencesi. Monitöre ya da televizyona bağlanabilen dijital oyun oynama araçları. Taşınabilir olanları da var. Yeni nesil konsollar hareket algılama teknolojisiyle başta gençler olmak üzere bütün oyunseverleri cezbediyor. Türkiye’de 1.1 milyon hanede konsol olduğu tahmin ediliyor. Konsolda Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One öne çıkıyor. Türk oyuncular, futbol, nişancı, yarış ve aksiyon seviyor.

PS4’de en çok oynanan oyunlar, Mount&Blade, Bir Hırsızın Sonu, No Man’s Sky, The Last of Us, Battlefield 1, FIFA 17.

Xbox One’da ise popüler olan oyunlar ise, Forza Horizon 3, Gears of War 4, FIFA 17 , Minecraft, Battlefield 1, GTA V, Dance Central Spotlight... Konsollardaki popüler oyunlara göz attık.

Her iki platformda

Mount & Blade: Warband: Ankaralı yapımcı firma Taleworlds’un ilk olarak 2010 yılında satışa sunduğu ve ilk PC tabanlı olarak çıkan Mount & Blade isimli aksiyon/rol yapma oyunu, PlayStation ve Xbox konsollarında oynanabiliyor. Tüm dünyada 6 milyonluk satış rakamı ile göze çarpan oyunun, PlayStation formatında da iyi satması bekleniyor. Özellikle çok oyunculu modlarıyla göze çarpan yapım, internet üzerinden diğer oyuncularla mücadele etmeyi seven kullanıcılar için oldukça iyi bir alternatif.

Battlefield 1: Battlefield, yeni piyasaya çıkacak yapımı ile tüm dikkatleri üzerine çekecek. Modern savaşların aksine yeni oyunda I. Dünya Savaşı’nı ele alan yapımın hem hikaye hem de çevrimiçi oyun modları bulunacak.

Geçen aylarda açılan beta testi aşamasına 1 saat içinde yaklaşık 100 bin kullanıcının oyuna hücum etmesi, sunucuların yavaşlamasına neden olmuştu. Yılın en iddialı yapımlarından birisi Battlefield ile kozunuzu internet üzerinden diğer oyuncularla kıyasaya paylaşabilirsiniz.

FIFA 17: 1994 yılından bu yana her yıl düzenli olarak piyasaya çıkan FIFA serisi, 2017 versiyonu ile geldi. EA Canada tarafından geliştirilen ve Electronic Arts şirketinin yayımcılığını yaptığı futbol oyunu.

‘Frost Byte’ oyun motoru ile geliştirilen serinin en son sürümüne kariyer modu da eklenmiş durumda. Yine bu yılın en çok satan spor oyunu olma özelliğini elinde tutacak gibi gözüküyor. Hem Xbox hem de PS4 konsolu için versiyonu bulunuyor.

Aksiyon macera revaçta

GTA 5: Grand Theft Auto (GTA) V, Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayımlanan açık uçlu aksiyon-macera tarzı video oyunu. Grand Theft Auto serisinin beşinci oyunu. Oyun Kaliforniya eyaletinin güneyini temel alarak oluşturulmuş olan San Andreas eyaletinde geçiyor. Oyunda üç ana karakter bulunuyor. Michael De Santa, Trevor Philips ve Franklin Clinton. GTA V’de önceki serilere göre daha çok araç bulunuyor.

Önceki serilerdeki kontrol sistemi, bu oyunda da aynı şekilde. Xbox ve Playstation’ın ikisinde de oynanabiliyor.

No Man's Sky: Amerikalı yapımcı firma Hello Games tarafından yaklaşık 10 yıldan beri geliştiriliyor. Ağustos ayında satışa çıktı. ‘No Man’s Sky’ oyuncuları uzayın derinliklerine götürüyor. Farklı galaksileri ve güneş sistemlerini keşfetmenize imkan tanıyan bir yapım olarak göze çarpıyor. Tam olarak aksiyon/FPS olarak geçen yapımda uzay geminiz ile farklı gezegenleri keşfedeceksiniz. 18 kentilyon gezegenin yer aldığı oyunda seçmiş olduğunuz karakter sınıfının özelliklerine göre de oynama şekliniz belirleniyor.

Çamaşır makinesinden online sipariş ver

Türkiye, E-ticarette önemli bir atılım içerisinde. Geleneksel perakendeden henüz çok düşük bir pay alsa da elektronik ticaretin geleceği için çok büyük hedefler var. Sektörün önemli oyuncularından biri GittiGidiyor. Online ticaretin devi ebay’in tamamına sahip olduğu platform, geçen yılı yüzde 48 büyümeyle kapattı.

GittiGidiyor’un Genel Müdürü Öget Kantarcı, 2016 yılında da ülkedeki olumsuzluklara karşın büyümelerini sürdürdüklerini ve bu yılki büyüme hedeflerinin de yüzde 35 olduğunu söyledi. Kantarcı, aylık 60 milyon ziyaretçi, 15 milyon ürün ve 14 milyonun üzerinde üyeye sahip oldukları bilgisini vererek, “Büyük markalarla işbirliklerimiz sürüyor. Sitemizde hepsinin resmi mağazası var. Bu alanda önemli aşama kaydettik. Bu taraf oturdu. Kurulduğumuz andan itibaren perakende şirketlerini platforma dahil etmeye odaklandık. Şu anda 2.000 marka bulunuyor. Amacımız eBay’in envanterini Türkiye ile buluşturmak. Yeni kategori olarak otomotiv alanına odaklanacağız” dedi.

E-ticaret platformunun kullanıcı rakamları ise yüzde 55 erkek, yüzde 45 kadın şeklinde. Yaş aralığı ise 25-40. Kantarcı, eylül ayı verilerine göre ise en çok salı günleri alışveriş yapıldığını, 2016 ilk yarı verilerine göre en çok alışveriş yapan illerin de sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Adana, Balıkesir ve Bursa olduğunu aktardı.

Tek tuşla alışveriş

Öget Kantarcı, önümüzdeki dönemde hayata geçirmek istedikleri yeni projeleri ‘buton alışverişi’ hakkında da, “Yani çamaşır makinanızda bir düğme olacak ve bu düğmeye bastığınızda kullandığınız deterjanı size göndereceğiz. Bu anlamda hiçbir şey yapmadan tek tuşla alışveriş yapabileceksiniz. Müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik altyapılar üzerinde çalışıyoruz” bilgisini verdi.

E-ticaret meclisi başkanı seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan ‘E-Ticaret Meclisi’nin başkanlığına da Öget Kantarcı seçildi. Kantarcı, “TOBB çatısı altında e-ticaret sektörünü büyütecek ve büyüyen ekonomimize ciddi katkılar sağlayacak bu meclisin başkanı olarak seçilmiş olmaktan son derece onur duyuyorum” dedi. Kantarcı, e-Ticaret Meclisi’nde, e-ticaret sektörünü geliştirmeye ve dolayısı ile Türkiye ekonomisini daha da büyütmeye yönelik projelerin konuşulacağını, bu amaçla belirlenecek ortak hedefler için düzenli bilgi akışının sağlanacağını ve meclisin dinamik ve üretken bir yapı olacağını da kaydetti.

HP’den OMEN serisi

HP, oyun bilgisayarlarına yeni bir model ekledi. Yeni nesil Intel işlemcileriyle, oyun deneyimini geliştirmek için tasarlanan OMEN by HP ürün ailesi tanıtıldı. Bilgisayar, 17.3 inç ve 4K ekrana sahip. Modern tasarım, sıvı tabanlı doğutmalı Intel Core işlemci, Nvidia GeForce ve AMD Radeon ekran kartına sahip.

HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, yakın gelecekte oyun pazarının birçok üretici için en öncelikli alanlardan biri olacağını belirterek, “2018 yılına kadar müşteri portföyümüzde oyun severlerin ciddi bir pay alacağını tahmin ediyoruz. OMEN by HP ürün ailesi bu beklentileri karşılayacak ürünlerden oluşuyor. İlerleyen dönemlerde oyun severlerin ihtiyaçlarını yeni teknolojiler kullanarak geliştirdiğimiz bilgisayarlarımızı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Milli Kütüphane dijitalleşti

Samsung Türkiye, Milli Kütüphane arşivinde bulunan kıymetli eserlere ve güncel elektronik yayınlara kütüphane içerisinde dijital olarak ücretsiz erişim imkânı sunan Samsung Dijital Kütüphane’yi açtı. Milli Kütüphane içinde 500 bin dolarlık yatırımla tamamlanan proje ile önemli bir kültür mirası araştırmacıların erişimine sunulacak ve gelecek nesillere aktarılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Samsung Electronics Türkiye Kamu Sektörü ve Dış İlişkiler Direktörü Dr. Erdem Erkul’un ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreni yapıldı. Proje sayesinde, kütüphane içerisinde oluşturulan Samsung Dijital Kütüphane ortamında Milli Kütüphane’nin sahip olduğu, içerisinde Osmanlıca, Farsça, Arapça 27.000’i aşkın cilt el yazması eserin yanı sıra pul, afiş, harita ve nota koleksiyonları ile taş plakların da yer aldığı zengin arşive kütüphane içerisinde ücretsiz ve kolay erişim sağlanıyor. Proje ile ayrıca, araştırmacılar uluslararası akademik yayınlara kütüphane içerisinde ücretsiz erişebilecek.