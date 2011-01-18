Onların bir evi Atlantik bir evi de Muğla!

T24

'BU KÖPEK BALIKLARI ZARARSIZ'



Kum köpek balıklarının korunmasına yönelik projenin ilk olarak 2006 yılında hayata geçirildiğini açıklandı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Muğla'da düzenlenen “Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”nin eğitim semineri kapsamında, Özel Çevre Koruma Kurumu bünyesinde görevli mimar, çevre mühendisi ve biyologlar için Gökova Özel Çevre Bölgesi'nde tekne gezisi düzenlendi.Geziye katılanlara özellikle Çamlıköy Boncuk Koyu'nda görülen kum köpek balıkları ile Sedir Adası hakkında bilgiler verildi.Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu İnceleme Şube Müdürü ve Deniz ve Kıyı Alanlarının Sürdürülebilirliğinin Kolaylaştırılması Projesi Koordinatörü Güner Ergün, dünyada sadece Atlantik kıyıları ile Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çamlıköy Boncuk Koyu'nda üremelerini gerçekleştiren kum köpek balıklarının korunmasına yönelik projenin ilk olarak 2006 yılında hayata geçirildiğini söyledi.Habitat izleme projesi olarak hayata geçirilen çalışma kapsamında, kum köpek balıklarının kameralarla izlendiğini ve bu konuda üniversitelerle ortak çalışmalar yapıldığını aktaran Ergün, 2006 yılında bölgede 8 kum köpek balığı tespit edildiğini hatırlatarak, bugün bu sayının 17'ye ulaştığını vurguladı.3 yılda gerçekleşen bu artışın sevindirici olduğunu ifade eden Ergün, “Buradan yola çıkarak koruma çalışması başarılı oldu ve koruma çalışması köpek balıklarının sayısını artırdı diyebiliriz. Koruma tedbirleri bu canlıların rahatlıkla bu bölgeye gelmesini de sağladı. Alanda hayata geçirilen koruma tedbirleri ve kum köpek balıklarının görüldüğü noktaların şamandıralarla işaretlenmesi ile bölgedeki insan faaliyetleri engellendi ve köpek balıklarınına doğal yaşam ortamı sağlandı” diye konuştu.Kum köpek balıklarının kesinlikle saldırgan olmadığını ve genelde 30-50 metre arası derinliklerde dolaştığını kaydeden Özel Çevre Koruma Kurumu İnceleme Şube Müdürü Güner Ergün, sözlerine şöyle devam etti:“Proje süresince bilimsel çalışmalara katılan dalgıçlar, hiç bir sorun yaşamadan köpek balıkları ile yüzdüler. Doğada hiç bir canlı üzerine gitmezseniz, zarar vermeye çalışmazsanız, size olumsuz tepki vermez ve saldırıda bulunmaz. Köpek balıklarının bulunduğu bölgede denize girmek ve trolle avlanmak yasak. Bu canlılara zarar verecek şekilde avlanmak yasak. Bu konuda bölgeye insanları bilgilendirici tabelalar astık.”Özel Çevre Koruma Kurumu'nun İstanbul Üniversitesi (İÜ) Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü ile yürüttüğü proje ile Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz altındaki biyo çeşitliliğin envanterini de çıkardıklarını belirten Ergün, bölgede 136 balık türü tespit edildiğini vurgulayarak, bu balıklardan 33'ünün Türkiye'de, 8'inin ise Ege Denizi kıyılarında ilk kez kayıt altına alındığı bilgisini verdi.