Onlarca hesap var: Afrin operasyonuna Twitter'da Adnan Oktar desteği

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg’in ABD Senatosu'nda ifade vermesiyle tekrar gündemimize giren sosyal medya manipülasyonları birçok farklı yöntemle gerçekleştirilebiliyor. Bir siyasi propaganda ve manipülasyon yöntemi olarak yapılan bu çalışmaların Türkiye'de en bilinenler versiyonları 'Aktroller' olarak bilinen kişilerce iktidar yanlısı propaganda yapılmasıydı. Bot adı verilen ve tek merkezden kontrol edilen Twitter hesaplarıyla Twitter gündemine belirli bir ifadeyi sokmak için tweetler atılması da sıkça karşılaşılan bir yöntemdi.

Türkiye’de sadece reklam amacıyla kullanılan bir manipülasyon yöntemi olan belirli kelimelere otomatik olarak cevap veren botlar da artık siyasi propaganda amacıyla kullanılmaya başlandı. Otomatik cevap botlarının siyasi propaganda ve manipülasyon amacıyla Rusya tarafından kullanıldığı da daha önce çokça konuşulmuştu. Yine Donald Trump’ın başkanlık yarışı sırasında benzer çalışmaların yürütüldüğü haberleştirilmişti.

Afrin operasyonu ile ilgili tweet atan bir Twitter kullanıcısına tweetin bağlamından kopuk bir cevap gelmesi üzerine "Afrin deneme" yazan bir tweet atarak beklemeye başladım. Kısa bir süre sonra bana da benzer bir cevap geldi.

Bunun üzerine yaptığım bir araştırmayla yüzden fazla hesabın benzer tweetler attığını tespit ettim. Hesapların hepsi 2017 yılının Mayıs ayında açılmış ve hepsinin profilinde Adnan Oktar grubuna ait websiteleri bulunuyor. Yaratılan personaların hepsi kadın ve dünyanın farklı şehirlerinde yaşıyorlarmış gibi gözüküyorlar. Hesapların çoğunluğu 4-5 kişiyi takip ederken, 10-15 kişi tarafından takip ediliyorlar.

Bu hesapların takip ettikleri kişileri incelediğimizde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) ve Adnan Oktar (@adnan_oktar) hesaplarının öne çıktığını görüyoruz.

Profillerde kayıtlı bulunan Adnan Oktar grubuna ait websiteleri nedeniyle Adnan Oktar ile ilişkili olduğu anlaşılabilen bu hesapların farklı kombinasyonlarla takip ettiği diğer hesaplar ise Çağrı Taner (@cagritaner), Semih Kahraman (@SemihKahramannn), Alaattin Çağıl (@AlaattinCAGIL), Semih Varol (@Himesovski ve @ ReelSemih), Bilal İşgören (@Bilalisgoren) ve Twit Bakanı (@TwitBakani) adlı kullanıcılar. Bu kullanıcıların bir kısmı Twitter takipçisi ve retweet satmalarıyla biliniyor. Bu kişilerin bu hesaplarla bağlarının ne olduğuysa bilinmiyor. Bot hesapların takip ettiği diğer hesaplar ise çoğunlukla AKP'ye yakın manipülasyon ve karşılıklı takipleşme hesapları.

Afrin kelimesi geçen tweetlere aynı videoları ve görselleri mention olarak gönderen bu bot hesapların "BRITISH" olarak yazılması gereken kelimeyi İngilizce'de kullanılmayan büyük i harfiyle "BRİTİSH" olarak kullanması da tek merkezden yönetildiklerinin bir başka belirtisi.

Nisan 2018 öncesinde sadece Adnan Oktar ile ilgili içerikleri retweetledikleri gözlenen bu botların, Nisan ayı başında da homofobik bir kampanya için kullanıldığı gözlenebiliyor.