Trump'a Twitter'da 'robot hesap' desteği

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a sosyal medya platformu Twitter'da "bot" olarak da bilinen "robot hesaplar"dan gelen desteğin, Demokrat rakibi Hillary Clinton'a verilenlerin dört katı olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'de Oxford Universitesi'nde Profesör Philip Howard tarafından "bilişimsel propaganda" konulu daha geniş bir projenin parçası olarak yürütülen araştırma, ABD'de televizyondan canlı olarak yayınlanan başkanlık tartışması çevresinde sosyal medya desteğini inceliyor.

Araştırma, Cumhuriyetçi adaya destekte otomatik olarak yönetilen bot hesapların sayısının çok daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak araştırmaya göre, Donald Trump'a Twitter desteği bot hesaplar aktif olmasa bile Clinton'a destekten daha fazla.

Araştırma, bot hesapları kullanmanın "kamuoyunu manipüle etme ve siyasi meseleleri bulandırma" kapasitesine de işaret ediyor.

Bağımsız değerlendirmesi henüz yapılmayan raporla ilgili eleştiri hangi hesapların gerçek hangilerinin robot olduğunun bütünüyle anlaşılmasının imkansız olduğunu yönünde.

Başkan adaylarının ilk kez televizyonda karşı karşıya geldiği 26 Eylül ve sonrasındaki üç gün Twitter'daki etiketlere dayanan araştırmada Trump yanlısı 1,8 milyon, Clinton yanlısı olarak ise 613 bin paylaşım yapıldı.

Uzmanlar daha sonra bunların kaçının botlar tarafından paylaşıldığı incelenirken bir hesabın belirlenen süre içinde günde 50, dört günde ise en az 200 mesaj attığını tespit etti.

Raporun sonuçlarına göre Trump yanlısı Twitter mesajlarının yüzde 32,7'si, Clinton yanlısı mesajların ise yüzde 22,3'ü botlar tarafından paylaşıldı.

Bu sayı yaklaşık 576 bin mesajın Cumhuriyetçi aday, 136 bin mesajın da Demokrat partili aday için atıldığını gösteriyor.

Profesör Howard "Olasılıklar dengesine baktığımızda otomatik hesapların Trump yanlısı mesaj atması dörde bir oranında" dedi.

Ancak uzmanlar botların başkanlık seçim kampanyaları tarafından yönetilip yönetilmediği sorusunu yanıtlamıyor.

Howard "Biz kaynağına ya da botların hangi amaçla çalıştırıldığına bakmıyoruz. Sadece verilerin ölçütlerine bakıyoruz" dedi.

Sayıların yanı sıra Howard, Trump yanlısı mesajların botlar ya da değil daha etkili olduğunu da söyledi.

Bu mesajlar çok sayıda etiket ve internet sayfalarına bağlantı veriyor ve Trump'ın mesajını canlı tutuyordu.

Howard "Etkiketleri takip eden biri çok daha fazla içerik ve çapraz paylaşım görebilir" dedi.

Twitter botlarının seçmen davranışı üzerinde etkisi ise henüz net değil. Howard olumsuz mesajların olumlu mesajlardan daha fazla etki yarattığını söylüyor.

Politikacıların sosyal medyayı kendi tabanlarıyla bağ kurmak ve onlara bilgi sağlamak için kullandığını söyleyen Howard, "Ancak Twitter faaliyetinin neredeyse çeyreğinin otomatik olduğu ortaya çıkınca bu politikacıların kamuoyu görüşünü manipüle ettiği fikrini artırabilir" diye konuştu.