'Onlar bizim için can veren sağlıkçılar'; Haftalık Gazete Korona kayıplarının hikâyeleriyle çıktı

T24 Haber Merkezi



Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı süresi boyunca kâğıt baskısına ara veren ve aboneleriyle dijital ortamda buluşan Haftalık Gazete, bugün (24 Nisan Cuma) 9. sayısında "Onlar bizim için can veren sağlıkçılar; unutulmasınlar" manşetiyle çıktı. Ağırlıklı olarak küresel Koronavirüs/Covid-19 salgınının yer verildiği sayıda, manşete taşınan 'Korona'ya kaybettiklerimiz' virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yaşam hikâyelerine ışık tutuyor.

"Türkiye ümidini iyimser senaryoya bağladı, "Korona sonrası karanlık, feci bir dünya bizi bekliyor olabilir" "Yemek sektörünün profesyonelleri kimleri izliyor?" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan Çelenk, Elif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.

Selahattin Duman'ın da yazarları arasında bulunduğu Haftalık Gazete'nin 9. sayısı için yeme-içme kültürü yazarları Deniz Alphan ile Hülya Ekşigil oyuncu Şebnem Bozoklu'yu konuk ediyor.