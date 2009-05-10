Onlar artık annesiz

Evlatlık istiyorlar

Siyah tişörtle protesto

Mardin’deki katliamda hem annesini hem babasını kaybeden 43 çocuk ile annesi ölen 14’ünün de aralarında olduğu toplam 61 çocuk, uzmanlar gözetiminde rehabilitasyona tabi tutuluyor.Milliyet’ten Namık Durukan’ın haberine göre, Sosyal Hizmetler uzmanları, merkezde 0-6 ve 6-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik psikososyal müdahalede bulunduklarını, “Çocukların psikolojik sorunlarına yönelik olağan duruma geçmelerini kolaylaştırmak için tiyatro ve çeşitli oyunlar oynuyoruz. Bu çalışmalarımız etkili oluyor. Birçok çocuktan etkili sonuç aldık. Bunlar, yıllardır denenen çalışmalardır. Travmayı daha rahat atlatıyorlar” dedi.Annelerini kaybeden çocuklara bugün sosyal hizmet uzmanları annelik yapacak. Program dahilinde çocuklar, annelerin mezarlarına çiçek bırakacak. Köyde yaralar sarılmaya çalışılırken, Kızılay, yemek ve diğer ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor.Öte yandan, katliam sonucu yetim ve öksüz kalan çocukları evlat edinmek için yurtiçi ve dışından çok sayıda kişi başvuruyor. Mardin Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fevzi Hamidi, hem annesi hem babası öldürülen 43 çocuk, annesini yitiren 14 çocuk, babasını kaybeden 4 çocuk olmak üzere toplam 61 çocuk belirlediklerini ifade ederek şöyle konuştu:“Bu çocukları sahiplenmek için çok sayıda kişi bize başvuruyor. Çocukları evlat edinmek için yurtdışından bile başvuranlar var. Türk insanı çok iyi niyetli, bu çocukları bağırlarına basmak istiyorlar. Akrabalar, çocukları evlatlık olarak vermek istemiyorlar, çocuklar da akrabalarında kalmak istiyor. Bu nedenle çocukları bulundukları yerde rehabilite ediyoruz. Devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Köyden ayrılan ailelerin çocuklarına da gittikleri yerde destek verilecek. Adresleri gizli kalmak şartıyla onları da takip edeceğiz. Çocuklar bir şekilde farklı şeylerle oyalanıyor ancak büyükler çok zor durumda. Acı, günlerce, aylarca hatta yıllarca sürer.”Mardin’de düzenlenen 1. GAP Gençlik Festivali açılış yürüyüşünde katılımcılar 44 kişinin öldürüldüğü Bilge köyündeki katliamı siyah tişört giyerek protesto etti. Katılımcılar, siyah tişörtlerle PTT önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar sessizce yürüdü. Festival kapsamında planlanan konser iptal edildi.