Onkoloji Uzmanı Karagöl: Türkiye’de her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, Türkiye’de her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığına dikkat çekti. Karagöl kanserin önemli etkenlerinden biri olan melatonin hormonu ile ilgili yapılan araştırmada melatonin hormonunun az salgılanması nedeniyle meme kanserinde yüzde 10 ile yüzde 70 arasında artış görüldüğünü söyledi.

‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında açıklamalarda bulunan Karagöl, kanserin mikroskobik yapısının genel olarak erkek ve kadın meme kanseri hastalarında benzer olduğunu belirtti. Meme bölgesinde ele gelen ağrılı- ağrısız bir kitle veya kalınlaşma olması, meme bölgesi cildinde renk veya biçimsel değişikliklerin olması, bu bölge cildinde yara gelişmesi, meme ucunda çekilme veya meme ucundan akıntı olması en sık rastlanan bulgular olduğunu ve düzenli kontrollerin yapılması gerektiğini söyledi.

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"Melatonin eksikliği meme kanseri üzerinde önemli etkenlerden"

İsrail'de yapılan bir çalışma hakkında bilgi veren Karagöl, sokak lambaları nedeniyle yatak odası tam olarak karanlık olmayanlarda meme kanserinin yüzde 70 oranında daha fazla görüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan çalışmada gece mesaisi yapan kadınların idrarında melatonin atılımının 3’te 1 az. Yani bu durumda melatonin kanda 3’te 1 oranında az. Melatonin düzeyleri düştüğü için de ritimde bozukluk oluyor. Melatonin saat genleri dışında kadınlık hormonu östrojen üzerinde de etkili. Melatonin eksikliği kadınlık hormonunun fazla salgılanmasına neden oluyor ve bu da meme kanseri üzerinde önemli etkenlerden biri. Bu konudaki çalışmalara göre de melatonin hormonunun az salgılanması nedeniyle meme kanserinde yüzde 10 ile yüzde 70 arasında artış görülmüştür.”

"Yılda 500 civarında 35 yaş üzeri erkeğin meme kanseri oluyor"

Türkiye’de yılda 500 civarında 35 yaş üzeri erkeğin meme kanseri olduğuna dikkat çeken Karagöl, her 100 meme kanserli kadına karşılık 1-2 erkekte de meme kanserinin gelişebildiğinin altı çizildi. Karagöl şöyle devam etti:

"Erkeklerdeki meme kanseri bulgularının aynı kadınlarınkine benzer. Erkek meme kanserleri gelişim nedenleri arasında hormonal dengesizlikler, kullanılan bazı hormonal nitelikte ilaçlar, bazı genetik bozukluk hastalıkları ve ailede meme kanserli akrabaların olması gibi durumlar etkilidir. Erkek çocuklarında meme dokusu doğumdaki gibi kalmıyor, erişkin erkeklerde meme dokusu gelişmemiş olsa da bu dokudan meme kanserinin gelişebiliyor."

"2 su bardağı yoğurt tüketilmesinin meme kanserini önlediği söylenebilir"

"2015 yılında yayınlanan araştırmalarda 400 gram ve üzerinde günlük yoğurt tüketiminin, meme kanseri gelişimini yüzde 10’a yakın oranda azalttığı, hatta bu azalmanın Asya ülkelerinde yüzde 27 oranında olduğu ortaya kondu. Diğer bir araştırma ise 2011 yılında yayınlanan, 18 çalışmada incelenen 1 milyon 63 bin 471 kişiden elde edilen bilgilerin değerlendirildiği incelemedir. Bu bilimsel yayında da fazla süt ürünü tüketenlerde az tüketenlere göre yüzde 15’lik meme kanseri azalması tespit edildiği bildirilmiştir. Bu bulgular ışığında günlük 2 su bardağı yani 500 gram yoğurt tüketilmesi, meme kanserini önlediği söylenebilir." (DHA)