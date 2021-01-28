Önkibar'dan Cemal Enginyurt'a yanıt: Abi deyip önümde eğildiğin günleri unuttun; bütün pisliklerini dökeceğim

Gazeteci Sabahattin Önkibar, MHP'den ihraç edilen ve Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

Enginyurt'un, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a yapılan saldırının tartışıldığı bir programda "Sabahattin Önkibar dayak yedi, kınamadım çünkü zaten fırsat bulsam ben döverdim" sözlerine yanıt veren Sabahattin Önkibar "Abi deyip önümde eğildiğin günleri unuttun. Bütün pisliklerini dökeceğim" dedi.

Twitter hesabından yanıt veren Önkibar şu ifadeleri kullandı: "Meyhaneci @cenginyurt52. Sen ülkücülükten geçiniyorsun. Başka zerre vasfın yok. Pardon. Rakı servisin de fena değil. Bahçeli'ye hakaretlerinin beraber gittiğimiz lokalden onlarca şahit var. Hadi yalan desene. Hadi arada buluşalım, hemen geliyorum. Meyhaneci @cenginyurt52... Ekrandan Sallama Yanına Geliyorum. Nerdesin... Meyhaneci @cenginyurt52 Abi deyip önümde eğildiğin günleri unuttun. Bütün pisliklerini dökeceğim." Ne olmuştu?

Twitter hesabından paylaşım yapan Önkibar şöyle dedi:

“Meyhaneci @cenginyurt52 Ekrandan sallama yanına geliyorum. Neredesin?

Meyhaneci, sen ülkücülükten geçiniyorsun. Başka zerre vasfın yok. Pardon. Rakı servisin de fena değil... Bahçeli'ye hakaretlerinin beraber gittiğimiz lokalden onlarca şahit var. Hadi yalan desene.

Meyhaneci, abi deyip önümde eğildiğin günleri unuttun. Bütün pisliklerini dökeceğim.

Meyhaneci, biz briç oynarken sen meyhanende kazandıklarını okey'de kaybedince söyle Bahçeli’ye nasıl saydırıyordun. Onlarca şahit var.”

Ne olmuştu?

Gazeteci Sabahattin Önkibar, 2019'un Mayıs ayında Ankara'da evine 300 metre kala saldırıya uğramıştı.

MHP'den ihraç edilen ve Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırının tartışıldığı Haber Global'deki programda şöyle demişti:

"Sebahattin Önkibar dayak yedi, kınamadım. Çünkü fırsat bulsam ben döverdim. Neyin kınanmasını bekliyorsunuz? Adam yalan yanlış ne varsa söylemiş, önüne gelene hakaret etmiş. Devlet Bahçeli'ye her türlü hakareti etmiş. Biri de denk gelmiş kitapçı dükkanında dövmüş Vay efendim sen neden kınamadın...

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