Öner Erkan, Çukur dizisine veda etti

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünde Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim Koçavalı, diziye veda etti.



Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, 106. bölümüyle ekrana geldi.



Çukur son bölüme Selim Koçovalı'nın dramatik ölüm sahnesi damga vurdu. Çukur'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda diziye veda eden Öner Erkan için "Sazıyla, sözüyle, özüyle bir yiğit göçtü Çukur'dan. Elveda Selim Koçovalı. Teşekkürler ve hoş çakal Öner Erkan" ifadeleri kullanıldı.

Dizide Yamaç karakterini oynayan Aras Bulut İynemli ise Instagram hesabından Öner Erkan ile çekilen pozlarını paylaşarak "Hayran olduğumu her zaman söylediğim; abim, kardeşim, arkadaşım iyi ki sen be" dedi.