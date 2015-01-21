'One minute'tan sonra bir ilk; Başbakan, bugün Davos'a katılacak

Bugün başlayacak olan Davos Zirvesi'ne Türkiye 2009'dan bu yana ilk kez Başbakan düzeyinde katılacak.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) her yıl küresel ekonominin en önemli isimlerini buluşturduğu geleneksel Davos toplantıları bugün başlıyor. 24 Ocak’a kadar sürecek toplantılarda Türkiye’yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil edecek.



Küresel ekonominin en önemli isimlerini buluşturduğu geleneksel Davos toplantılarında 40’tan fazla devlet ve hükümet başkanı ve 2 bin 500 den fazla küresel davetli, dünya sorunlarını tartışıp, öngörülerde bulunacak.

2009'dan bu yana ilk

24 Ocak’a kadar sürecek toplantılarda Türkiye’yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil edecek. ‘Yeni Küresel Şartlar’ konulu toplantıya katılacak olan Davutoğlu’nun bugün Davos’ta olması bekleniyor. Böylece Türkiye 2009’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde “Davos benim için bitmiştir” diyerek terk ettiği zirveden bu yana ilk kez Başbakan düzeyinde temsil edilecek.