T24 LogoT24 Logo
Gündem

'One minute'tan sonra bir ilk; Başbakan, bugün Davos'a katılacak

Türkiye 2009’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 'Davos benim için bitmiştir' diyerek terk ettiği zirveden bu yana ilk kez Başbakan düzeyinde temsil edilecek

21 Ocak 2015 12:09

Bugün başlayacak olan Davos Zirvesi'ne Türkiye 2009'dan bu yana ilk kez Başbakan düzeyinde katılacak.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) her yıl küresel ekonominin en önemli isimlerini buluşturduğu geleneksel Davos toplantıları bugün başlıyor. 24 Ocak’a kadar sürecek toplantılarda Türkiye’yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil edecek.

Küresel ekonominin en önemli isimlerini buluşturduğu geleneksel Davos toplantılarında 40’tan fazla devlet ve hükümet başkanı ve 2 bin 500 den fazla küresel davetli, dünya sorunlarını tartışıp, öngörülerde bulunacak.

 

2009'dan bu yana ilk

 

24 Ocak’a kadar sürecek toplantılarda Türkiye’yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil edecek. ‘Yeni Küresel Şartlar’ konulu toplantıya katılacak olan Davutoğlu’nun bugün Davos’ta olması bekleniyor. Böylece Türkiye 2009’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde “Davos benim için bitmiştir” diyerek terk ettiği zirveden bu yana ilk kez Başbakan düzeyinde temsil edilecek.

ETİKETLER

erdoğantürkiyedavosbaşbakantemsililkone minutebugünkatılımbitmiştirdavutoğlu

İlgili Haberler

'One minute'tan sonra bir ilk; Başbakan, Davos'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak 2009'da 'Davos'a da bir daha katılmam' diyerek toplantıyı terk etmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24