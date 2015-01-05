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'One minute'tan sonra bir ilk; Başbakan, Davos'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak 2009'da 'Davos'a da bir daha katılmam' diyerek toplantıyı terk etmişti

05 Ocak 2015 16:10

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlendiği İsviçre’nin Davos kentine gitme kararı aldı. Ziyaret 22-23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ocak 2009'da İsrail Başbakan Şimon Peres ile birlikte katıldıkları "Gazze Orta Doğu'da Barış Modeli'' oturumunda, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in eleştirilerini yanıtlarken panel yöneticisinin sürenin bittiğini gerekçe göstererek konuşmasını kesmesi üzerine tepki göstermişti.

Toplantı moderatörüne "one minute" diyerek tepki gösteren Erdoğan, ayağa kalkmış ve "Davos'a da bir daha katılmam" diyerek toplantıyı terk etmişti. O tarihten bu yana geçen 6 yıllık süre zarfında Türkiye başbakanlık seviyesinde Davos'ta temsil edilmedi. 2009 ve 2014 yılları arasında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Davos'a katıldı.

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