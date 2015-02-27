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Politika

Önder Sav CHP'den aday adayı oldu

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav Cumhuriyet Halk Partisinden aday adayı oldu

27 Şubat 2015 15:29

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Sekreteri Önder Sav, partinin genel merkezine gelerek Ankara 1. Bölgeden aday adaylığı için başvurdu. Kalabalık bir partili grubu tarafından karşılanan Sav, içeriye girerek yetkililere belgelerini teslim etti.

Başvurunun ardından kameraların karşısına geçen Sav, parti meclisinin ön seçim kararı üzerine aday olduğunu belirterek, "CHP Ankara 1 numaralı seçim bölgesinden adaylığımı koymak üzere geldim. 15 Şubat'ta parti meclisimiz Ankara'da ön seçim kararı alınca burada olan olmayan bir çok dostumuz benim ön seçimden aday olmamı istediler ve bu zamana kadar pek çok partilinin, pek çok örgüt emekçisiyle ve pek çok bu partiye hizmet vermiş kişilerle görüşerek bu kararı verdim. Aniden bir karar vermedim. Eğer parti meclisimiz merkez yoklaması kararı almış olsaydı ben aday olmazdım. Ama sınırlı olanaklıda olsa 6 milletvekili olan bir yere, 4 tane kontenjan konmasına rağmen sınırlı olanaklara karşın ön seçime girip örgütümüzün tercihini denemek, beklemek, sınamak istedim. Beni bilenler bilir CHP'de her ön seçim olduğunda aday olan bir arkadaşınızım. Ben bir ön seçim sevdalısıyım. Kaderimi i hiçbir zaman ön seçim yapıldığında parti yetkililerine bırakmadım. Sadece bugüne mahsusu değil. Rahmetli Bülent Ecevit'ten bu yana ön seçime girerek örgüt tercihlerine açık olduğumu herkes bilir. Şimdide böyle bir tercih noktasındayım. sakın ola ki bu binadaki yönetici arkadaşlarımızı eleştiriyor değilim. Parti meclisinin merkez yoklaması benim içimi ısıtmaz. O nedenle ön seçime girmeyi karar kıldım" dedi. 

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