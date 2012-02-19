Önder Sav'dan delegelere: Kurultaya gitmeyin

T24 - Önder Sav’ın delegelere 26 Şubat’taki "tüzük kurultayına gitmeyin” çağrısı CHP’yi gerdi. Salonda delegelerin yarısından bir fazlası yani 651 kişi olmazsa kurultay açılamayacak. Sav’a karşı genel merkez de atağa geçti, “Her iki kurultaya da gidin” çağrısı yapmaya başladı

CHP’de 26 Şubat’ta toplanacak tüzük kurultayına 1 hafta kala kulisler hareketlendi. Muhaliflerin önderliğini yapan eski genel sekreter Önder Sav ve ekibinin delegelere “İlk kurultaya gitmeyin” çağrısında bulunmaları Genel Merkez’de tedirginlik yarattı. Sav ve ekibine karşı Genel Merkez de atağa geçti. Muhaliflerin bu girişimi üzerine Genel Merkez de delegelere “Her iki kurultaya da gidin” çağrısı yapmaya başladı. 1300 delegesi bulunan CHP’de salonda 651 kişi olmazsa kurultay açılamayacak.



‘Kimse hançerlenmez’



CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihad Matkap, “CHP’lilerin bir kısmı ‘26 Şubat’ta yapılacak birinci kurultaya katılmayacak’ diye bir kampanya var, böyle bir telkin var. Bu konuda düşüncem şöyle, hiçbir CHP’li CHP’yi arkadan hançerlemez. Her zaman partisine sahip çıkar 26’sında da 27’sinde de” dedi. Bütün delegelerin “aynı heyecanla” iki kurultaya da gideceğine inandığını söyleyen Matkap, “Heyecanla gideceklerini bekliyorum, umut ediyorum. Şu an CHP içinde bünyesinde kimi kırılganlıklar, kimi öfkeler var ama CHP’de bu tür sorunlar konusunda kol kırılır yen içerisinde kalır özdeyişini en çok söyleyen Önder Bey’dir. Onun için CHP’lilerin 26’sında da 27’sindeki kurultayda da büyük heyecan yaşanacaktır” dedi.

“Önder Bey ile görüşecek misiniz?” sorusuna da Matkap, “Görüşmekte engel yok, görüşürüm. 4 yıl birlikte çalıştık” dedi. “Randevu var mı?” sorusuna ise Matkap, “Hayır yok şu an, öyle bir ihtiyaç varsa görüşürüm. CHP’de kimsenin kimseden fazlası yok” karşılığını verdi.



Baykal kurultaya gidecek



Genel Merkez’in Deniz Baykal ve ekibi ile tüzük konusunda büyük oranda uzlaştığı ve Baykal’ın kurultaya geleceği bildirildi.

27 Şubat’ta yapılacak kurultayı basın mensuplarının izleyip izlemeyeceği yönündeki soruya da Matkap, “Biz bunu konuşmadık. Ama seyircisiz olması şart, orası seyirci kaldırmaz” diye konuştu. 27 Şubat’taki kurultaya sadece delegeler ile basın mensuplarının alınacağı da bildirildi. 26 Şubat’taki kurultay için de 55 bin başvuru geldiği salona 30 bin kişinin alınacağı öğrenildi. İlk kurultay için 810 gazetecinin de akreditasyon yaptırdığı öğrenildi. İkinci kurultayın açılışında da Kılıçdaroğlu’nun konuşacağı, bu konuşmanın ardından muhalifler adına bir isim konuşacak.



İnce: İki tür CHP’li var



27 Şubat’ta yapılacak kurultayın delegeler dışındakilere kapatılmasına ilişkin bir soruya da CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, “CHP’liler ikiye ayrılır, ‘CHP’lilerle kavga eden CHP’liler’, ‘AKP’lilerle kavga eden CHP’liler’, Ben AKP’lilerle kavga eden CHP’lilerdenim. Parti içi konuları asla basınla paylaşmam” şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu vekillerini dinledi



CHP’de tüzük çalışmaları dün de milletvekillerinden alınan görüşler ile devam etti. Önceki gün Parti Meclisi’ni dinleyen Kılıçdaroğlu, dün de milletvekilleri ile bir araya geldi. Milletvekillerinin görüşlerini tek tek dinleyen Kılıçdaroğlu, önceki gün ve dün alınan önerileri tek tek not ettirdi. Toplantıya Deniz Baykal ile Baykal’a yakın isimlerden Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Osman Kaptan, Metin Lütfü Baydar katılmadı.