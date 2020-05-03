Önder Focan Trio'nun konserine Joker ve The Irishman'in yapımcısından kutlama

Koronavirüs salgını nedeniyle 24. Uluslararası Ankara Caz Festivali bu yıl online olarak organize edildi.

Festival kapsamında konser veren Önder Focan Trio'nun konser kaydı T24 stüdyosunda yapıldı.

Jaz severlerin yoğun ilgili gösterdiği online konser için yorum yapan isimler arasında Joker, The Irishman filmlerinin yapımcısı Richard Baratta da vardı. Baratta "Keyifli müzik ve hoş yaklaşım. Ses kaydı da birinci sınıftı" diye yazdı.

Önder Focan, Enver Muhammedi ve Burak Cihangirli'den oluşan Önder Focan Trio, sırasıyla şu eserleri çaldı.

Eserler ve Bestecileri:

Galata 8 - Önder Focan

Summer Heat in Finland - Önder Focan

Silent Inner Cry - Muris Varajiç

Mochi’s Looks - Önder Focan

Karnıyarık - Önder Focan

Sekiz - Önder Focan

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