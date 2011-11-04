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Politika

Önceliğimiz G

04 Kasım 2011 01:35

-Önceliğimiz G-20'nin etkinliğinin artırılması CANNES (A.A) - 03.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''G-20'nin kurumsallaştırılması tartışmaları çerçevesinde önceliğimiz G-20'nin etkinliğinin artırılması ve somut sonuçlar üretebilme kapasitesinin korunması olmalıdır'' dedi. Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen akşam çalışma yemeğine katıldı. Yemek basına kapalı gerçekleşti. Başbakan Erdoğan'ın konuşma yaptığı yemekte ayrıca, Microsoft'un sahibi Bill Gates'in de bir sunum yaptığı öğrenildi.  Küresel yönetişim reformu ve G-20'nin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları memnuniyetle karşıladığını belirten Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin, G-20'nin küresel ekonomik sorunların ele alındığı birincil forum olarak, mevcut rolünün devamından ve etkinliğinin güçlendirilmesinden yana olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''G-20'nin gündemi giderek genişliyor. Küresel ekonomiyle bağlantılı kalkınma, ticaret, enerji, iklim değişikliği, gıda güvenliği, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele gibi konuların da G-20 gündeminde yer almasından memnuniyet duyuyoruz. G-20 diğer küresel sınamaları da gündemine alırken bazı hususlara dikkat etmelidir. Başka platformlarda devam eden çalışmalar tekrarlanmamalı, gerçek bir ihtiyaç söz konusu olmalı ve ilerleme kaydedilebilecek bir alan olmalı. G-20'nin açık ve samimi diyaloğa dayalı yapısının korunması, inandırıcılığının ve etkinliğinin artırılması ortak amacımız olmalıdır.''

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