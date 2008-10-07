Öncel de yanaşmadı

Şehrazat'tan sonra Nazan Öncel de, Gülben Ergen'e şarkı yapmaya yanaşmadı. Ergen bir saat dil döktü, Öncel "Sana özel şarkı yok!" dedi.



Gülben Ergen, sesine göre özel şarkılar yazarak, müzikteki başarısına büyük katkı sağlayan Şehrazat'la kurduğu ortaklığı geçtiğimiz ay bozmuştu. Şehrazat, "Sana söz yazarak, beste yaparak yeterince kazanamıyorum. Artık konserlerinden de pay istiyorum" demişti. Ergen de, "Zaten şarkılar için para ödüyorum" diyerek bu talebi geri çevirmişti. Başta taviz vermeyen ünlü şarkıcı, Şehrazat'ın resti çekmesi üzerine, barışmak için bir çare aramaya başlamıştı. Ergen, Şehrazat'a bir tektaş yüzük göndermiş ama bu pahalı hediye de yaraya merhem olmamıştı. Ve Şehrazat, Gülben'le yolunu ayırdı.



Söz yazarım ol!



Bütün bunlardan sonra Ergen de, kendisine özel olarak söz yazabilecek, beste yapabilecek bir isim aramaya başladı. Akla ilk gelen isim de Nazan Öncel'di. Ergen, Şehrazat'a götürdüğü gibi bir tektaş yüzük ile Öncel'e ziyarete gitti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette müzik sektörünün yaşadığı kriz konuşuldu.



Yazamam



Ardından konu sadede geldi. Ergen, Öncel'e çalışma teklifinde bulundu. Öncel de, Ergen'in şarkılarını seslendirmesinden mutluluk duyacağını ama Şehrazat gibi özel şarkı üretmesinin mümkün olmadığını söyledi. Öncel, sadece iyi yorumlayacağına inandığı şarkıları kendisine verebileceğini ifade etti. Böylece, Ergen, hem Öncel'in yanından eli boş ayrılmış oldu, hem de tektaşlı ikinci hüsranını yaşadı.

