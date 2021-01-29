Önceki dönem yolsuzlukları araştırdığı için baskı gördüğü iddia edilmişti; Nevşehir Belediye Başkanı Arı partisinden ve görevinden istifa ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AKP'den ve belediye başkanlığından ayrılma kararı aldı. Arı’nın önceki dönem belediyedeki yolsuzlukları araştırdığı için istifa etmesi yönünde baskı gördüğü iddia edilmişti.

Habertürk'ten Emrah Doğru'ya konuşan Nevşehir Belediye Başkanı, "Son 2 yıla yakındır Nevşehir’de çok büyük çalışmalar yürüttüm ama maalesef çok yıprandım. Hem fiziki olarak hem ruhen çok yıprandım" dedi. Siyasete devam edeceğini söyleyen Arı, "Daha sağlıklı bir şekilde yol almak adına bugün gün içerisinde hem partimden hem de belediye başkanlığından istifa edeceğim. Aileme vakit ayıracağım ama tekrardan güzelce dinlendikten sonra siyasete devem edeceğim" diye konuştu.

24 Ocak’ta Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç imzalı haberde AKP’li bir yönetici, “Nevşehir’deki yolsuzluk durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok isimle paylaşıldı. Az bir paradan bahsetmiyoruz. Arı da bu araştırmanın sürdürülmesini ve ipliklerinin pazara çıkmasını istedi. Arı, olayların üzerine gitmesi üzerine Ankara’ya çağırılarak Mehmet Özhaseki’nin de içinde olduğu bir grupla görüştü. Burada Rasim Arı’ya ‘ya İstifa et’ ya da ‘yolsuzluk dosyasını kapat’ dediler. Arı, bir süre ortalıktan kayboldu. Daha sonra da ‘beni görevden alamazsınız AKP’den istifa ediyorum’ diyerek ayrıldı” demişti.

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