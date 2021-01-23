AKP'li belediye başkanından 'Gazapizm' göndermeli paylaşım: AKP’den istifa ettiği iddia edildi

Nevşehir’in AKP’li Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AKP’den istifa ettiği iddia edilirken Arı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Arı’nın paylaştığı videoda AKP logosu ve bayrağı olmadığı görülürken fonda Gazapizm’in “Unutulacak dünler yaşanılacak günler var” şarkısı çalıyor.

Odatv’de yer alan habere göre, Nevşehir AKP teşkilatı ve önceki dönem ki AKP belediye başkanı ile sorunlar yaşayan ve birbirlerini yolsuzluk üzerinden hedefe koyan tarafların kavgası gündem olmuştu.

İddialara göre AKP, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın parti çizgisine uymadığı gerekçesiyle “Sağlık sorunları” sebep gösterilerek istifa etmesi istendi.

Bu tutum karşısından Belediye Başkanlığından değil partisinden istifa eden Rasim Arı’nın şimdilik Bağımsız olarak başkanlığa devam edeceği ileri sürüldü.

AKP bayrak, simge ve logosunun olmadığı bir video paylaşan Arı, “Ben bu şehre, bu şehrin her bir ferdine Gurban olurum...” diye yazdı. Videoda “Ben bu şehir için kendimi feda etmeye hazırım” diyen Arı’nın kullandığı şarkı da dikkat çekti.

Ünlü RAP’çi Gazapizm’in “Unutulacak Dünler”şarkısını videoya ekleyen Arı, “şarkıyla mesaj verdi” yorumlarının yapılmasına neden oldu.