T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li belediye başkanından 'Gazapizm' göndermeli paylaşım: AKP’den istifa ettiği iddia edildi

“Ben bu şehir için kendimi feda etmeye hazırım” 

23 Ocak 2021 11:14

Nevşehir’in AKP’li Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AKP’den istifa ettiği iddia edilirken Arı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Arı’nın paylaştığı videoda AKP logosu ve bayrağı olmadığı görülürken fonda Gazapizm’in “Unutulacak dünler yaşanılacak günler var” şarkısı çalıyor. 

Odatv’de yer alan habere göre, Nevşehir AKP teşkilatı ve önceki dönem ki AKP belediye başkanı ile sorunlar yaşayan ve birbirlerini yolsuzluk üzerinden hedefe koyan tarafların kavgası gündem olmuştu.

İddialara göre AKP, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın parti çizgisine uymadığı gerekçesiyle Sağlık sorunları” sebep gösterilerek istifa etmesi istendi.

Bu tutum karşısından Belediye Başkanlığından değil partisinden istifa eden Rasim Arı’nın şimdilik Bağımsız olarak başkanlığa devam edeceği ileri sürüldü.

AKP bayrak, simge ve logosunun olmadığı bir video paylaşan Arı, “Ben bu şehre, bu şehrin her bir ferdine Gurban olurum...” diye yazdı. Videoda “Ben bu şehir için kendimi feda etmeye hazırım” diyen Arı’nın kullandığı şarkı da dikkat çekti.

Ünlü RAP’çi Gazapizm’in “Unutulacak Dünler”şarkısını videoya ekleyen Arı, “şarkıyla mesaj verdi” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

 

ETİKETLER

akpli belediyae başkanırasim arınevşehirgazapizmunutulacak dünlarrasim arı neden istifa ediyor

Diğer Videolar

Uzmanlar Ekonomik Reform Paketi'ni yorumladı: Mesele reçete değil, sistem hasta; 'yeni' diye sunulanların çoğu eski

Akşener'e dert yanan çiftçi: 130 dönüm arazim var; 320 bin lira elektrik borcum var

Gazi Katliamı'nın 26. yıl dönümü: ''Katliam bu denli açıkken, katiller cezalandırılmadı''

Yazar Özen Yula, 'Her Zerre Kara' kitabını anlattı: "İnsanların görünmeyen bağlarla birbirine bağlı olduklarına inanıyorum"

THY'den 'İstiklal Marşı' klibi: 'Bu vatan tam 100 yıldır aynı marşı söylüyor'

10 yaşındaki çocuk, Akşener’e anlattı: İnternet yok, tablet de yok, iki kardeşiz, EBA’ya giremiyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

AKP’ye oy verdiğini söyleyen çiftçi: Tayyipçiyim ama memnun değilim...

Akşener: Erdoğan seni Allah'a şikâyet ediyorum; öldürülsem de tek kişi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anket: Halkın yarısından fazlası, muhalefet partilerinin iktidara karşı alternatif çözüm...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı ...

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Çıplak arama için yazan Abdulkadir Selvi...

Demirtaş’tan muhalefet liderlerine açık çağrı: Devlet içine çöreklenmiş yarı gizli...

Avrasya Araştırma anketi: MHP baraj altı, AKP'nin oy oranında düşüş...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

AKP’ye oy verdiğini söyleyen çiftçi: Tayyipçiyim ama memnun değilim...

Akşener: Erdoğan seni Allah'a şikâyet ediyorum; öldürülsem de tek kişi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24