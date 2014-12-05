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Önce Türkiye, sonra Yunanistan; F-16'lar neden bu kadar sık düşüyor?

Türkiye ve Yunanistan'da birer F-16 uçağının düşmesi sonrası, ABD'nin geçtiğimiz aylarda metal yorgunluğundan 82 adet F-16 uçağını geri çekmesini akıllara getirdi

05 Aralık 2014 09:20

Yunanistan'a ait F-16 savaş uçağı dün Ege Denizi'nde Girit adası açıklarında düştü. Geçtiğimiz günlerde de Merzifon'daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F-16 savaş uçağı düşmüştü. Her iki kazada da pilotlar uçaktan paraşütle atlayarak kurtuldular. Son günlerde F-16'larda meydana gelen bu kazalar tartışmaları da beraberinde getirdi. F-16'ların metal yorgunluğundan dolayı düştüğü iddia ediliyor. ABD, geçtiğimiz aylarda 82 adet F-16'nın uçuşunu metal yorgunluğu nedeniyle durdurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın ağustos ayında açıkladığı 82 adet F-16D'nin metal yorgunluğu gerekçesiyle uçuşların durdurulduğu ve uçaklarda özellikle kokpit etrafındaki çatlakların metal yorgunluğundan kaynaklandığı belirtmesi gözleri Türkiye'de bulunan 240 F-16 uçağına çevirdi. Türkiye'de bulunan F-16 uçaklarının 44 tanesi D versiyonunda. Söz konusu uçaklar, en kritik savaş ve eğitim görevlerinin yapıldığı Konya, Akıncı, Balıkesir, Merzifon ve Diyarbakır’daki üslerde kullanılıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2030 yılına kadar bu uçakları envanterde tutmayı planlıyor. Uzun vadeli yapılan bu plana göre 2030’da bu uçaklar elden çıkarıldıktan sonra yerlerini F-35’ler ve milli muharip uçak projesi kapsamında üretilecek jetler alacak.

 

Yunanistan F-16 uçağı düştü

 

Yunanistan'ın Ege'deki Girit adası açıklarında dün öğle saatlerinde düşen F-16 savaş uçağında bulunan iki pilotun sağ olarak kurtulduğu açıklandı.

Yunanistan'a ait Girit adasının 15 mil güneyinde bulunan Gavdos adası açıklarında devriye uçuşu yapan Yunan hava Kuvvetleri'ne bağlı F16 savaş uçağının motor arızası nedeniyle saat 14.00 sıralarında düştüğü belirtildi. Kaza anında iki pilotun paraşüt ile atlayarak denize düştüğü ardından bölgeye hareket eden sahil güvenlik botları tarafından kurtarıldıkları ve hastaneye kaldırıldıkları belirtildi. Yunanistan'da yayın yapanwww.protothema.gr ile www.flashnews.gr haber sitelerinin düşen uçağın deniz yüzeyinde bulunan parçaları ile yayınladığı haberde uçağın Hanya Askeri Havalimanı'ndan kalktıktan 15 dakika sonra düştüğü belirtildi.

 

Merzifon'da F-16 uçağı düştü

 

Genelkurmay Başkanlığı 1 Aralık tarihinde Merzifon yakınlarında bir F-16 uçağının düştüğünü açıklamıştı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı / Merzifon'dan, 01 Aralık 2014 günü saat 10.49'da, planlı eğitim uçuşu için kalkış yapan 152'nci Filoya ait bir adet F-16C uçağı saat 12.05'te Merzifon'un 36 km güneybatısındaki Mecitözü / Konaklı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle düşmüş; olayda uçağın pilotu uçaktan paraşütle atlamış ve sağ olarak kurtulmuştur. Pilotun hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

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