Malatya'da F-16 düştü, pilot kurtuldu

Genelkurmay Başkanlığı, Amasya’nın Merzifon ilçesi yakınlarında bir F-16 uçağının düştüğünü açıkladı. Pilot paraşütle atlayarak kurtuldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı / Merzifon'dan, 01 Aralık 2014 günü saat 10.49'da, planlı eğitim uçuşu için kalkış yapan 152'nci Filoya ait bir adet F-16C uçağı saat 12.05'te Merzifon'un 36 km güneybatısındaki Mecitözü / Konaklı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle düşmüş; olayda uçağın pilotu uçaktan paraşütle atlamış ve sağ olarak kurtulmuştur. Pilotun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Gerekli idari ve adli işlem başlatılmıştır.”