Önce soydular sonra el öptüler!

Adana'da bir eve giren kar maskeli 3 kişinin, altın ve paralarını gasbettikleri yaşlı çiftin elini öptükten sonra evden ayrıldıkları belirtildi



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi 75230 Sokak'ta oturan Davut (76) ve eşi Şevkiye Kaplan'ın (68) altın ve paralarının gasbedilmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



İfadeleri alındıktan sonra evlerine gönderilen Kaplan çiftinin, olayın şokunu henüz atlatamadıkları belirtildi.



Olay sırasında evde bulunmadığını belirten çiftin kızı Kevser Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zanlılara kapıyı yeğeni Muhammed'in (10) açtığını söyledi.



Zanlıların yeğenini "Ninene sürpriz yapacağız" diyerek kandırdığını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:



"Yeğenim ve annemden öğrendiğime göre, zanlılar 'sürpriz yapacağız' diyerek kapıyı açtırmış. Muhammed'ten su isteyen zanlılar, daha sonra içeri girerek annemi etkisiz hale getirmiş. Ardından eve gelen babamın arkasından yaklaşarak, kafasına pompalı tüfeğin dipçiğiyle vurmuşlar. Sonra onu da koli bandıyla bağlamışlar. Evi ve babamın ceplerini arayarak, yaklaşık 2 bin TL ile altın bilezik, kolye ve yüzükleri almışlar. Sonra anne ve babamın elini öperek, 'Size zarar vermek istemedik. Kusura bakmayın' diyerek kaçmışlar."



Kaplan, zanlıların yeğeni Muhammed'i yastıkla bastırarak boğmaya çalıştığını, küçük çocuğun ölü taklidi yaparak kurtulduğunu belirtti.



Muhammed Kaplan'a psikolojik destek sağlanacağı öğrenildi.



Gürselpaşa Mahallesi'ndeki eve dün giren kar maskeli 3 kişi, Davut ve eşi Şevkiye Kaplan'ın el ve ayaklarını bağladıktan sonra evdeki altın ve paraları gasp etmişti.

