Onat Kutlar 25. ölüm yıldönümünde anılacak

Şair, yazar, sinema eleştirmeni Onat Kutlar, 25. ölüm yıldönümünde 'Onat Kutlar Bir Şenliktir' başlıklı programla anılacak.
25 yıl önce uğradığı bombalı saldırı sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden Türk Sinematek Derneği kurucularından Onat Kutlar anısına düzenlenecek gece 12 Ocak Cumartesi 20.00'de başlayacak. Törenin açılış konuşmasını Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yapacak.
Kadiköy'de Süreyya Operası'nda düzenlenecek törende Türk Sinematek Derneği kurucularından Cevat Çapan konuşma yapacak ve sanatçı Genco Erkal, Kutlar'ın eserlerinden kesitler okuyacak.
Gecenin sunuculuğunu Zeynep Oral ve Cem Davran yaparken piyanist İdil Biret de resital verecek.
Onat Kutlar kimdir?
25 Ocak 1936’da Alanya’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Gaziantep’te tamamladı. Gaziantep Lisesi’nin çıkarmış olduğu İlke adlı dergide öyküleri yayınlandı. Felsefe okumak için gittiği İstanbul’da Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümüne girdi. Bir yıl okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başladı. Hukuk fakültesini bitirmeden ayrıldı ve felsefe okumak için Paris'e gitti.
1959 yılında yayınlanan İshak ile 1960 yılında Türk Dil Kurumu ödülünü kazandı. 1963’de Doğan Kardeş dergisinde çalıştı. 1965’te Türk Sinematek Derneği’ni ve Yeni Sinema dergisini kurdu. Yusuf ile Kenan, Hazal ve Hakkâri’de Bir Mevsim adlı yurtdışı ve yurtiçi festivallerde çok ödüllü filmlerin senaryolarına imzasını attı. 1975’te Polonya tarafından Kültür Madalyası ile ödüllendirildi. 1985’te Berlin Film Festivali’nde jüri üyeliği yaptı. İstanbul Film Festivali Düzenleme Kurulu’nda ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı İcra Kurulu’nda görev yaptı. 1994 yılında Fransız hükümetince verilen L’Ordre des Arts et des Lettres (Sanat ve Edebiyat Nişanı) ödülü aldı.