Ön sonuçlar, İsviçre'nin eşcinsel evlilik için düzenlenen referandumda "Evet" dediğini gösteriyor

İsviçre’de eşcinsel evliliğin yasallaştırılmasına yönelik yapılan referandumda ön sonuçlar, açık bir farkla kabul edildiğini gösterdi.

AP’de yer alan habere göre, İsviçre devlet kanalı için çalışan gsf.bern anket şirketi referandumda ön sonuçlara bakıldığında eşcinsel evlilik ve çiftlerin evlat edinmesinin yüzde 64’e 39 kabul edildiği belirtti.

İsviçre parlamentosu ve hükümetteki Federal Konsey, “Herkes için Evlilik” tasarısını desteklemiş ve referandum öncesi anketler de kamuoyu desteğini ortaya koymuştu.

Hollanda'nın Avrupa'da eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk ülke olmasından yirmi yıl sonra, İsviçre hala eşcinsel evliliğin yasa dışı olduğu son Batı Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.

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