İsviçre, eşcinsel evlilikler için referanduma gidiyor

İsviçre, eşcinsel evlilik ve çiftlerin evlat edinip edinmemelerine karar verilecek ulusal bir referanduma gidiliyor.

Hollanda'nın Avrupa'da eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk ülke olmasından yirmi yıl sonra, İsviçre hala eşcinsel evliliğin yasa dışı olduğu son Batı Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.

Ancak bu durum, pazar günü gerçekleşecek referandumdan sonra değişebilir.

Son anketler, İsviçreli seçmenlerin "Herkes İçin Evlilik" (Ehe Fuer Alle) reformuna evet deme yolunda olduğunu, katılımcıların yüzde 63'ünün desteklediğini, yüzde 35'inin karşı çıktığını ve yüzde 2'sinin kararsız olduğunu gösteriyor.

Ancak LGBTİ+ aktivistlerini, muhafazakar muhaliflerle karşı karşıya getiren oldukça kutuplaşmış kampanyanın ardından, destekçiler henüz zafer iddiasında bulunmuyor.

İsviçre'deki LGBTİ+ konusunda uzmanlaşmış Lozan Üniversitesi'nden tarihçi Thierry Delessert, reformun onaylanmasının "büyük önemi" taşıdığını belirterek, "Evlilik, LGBTİ+ bireylerin diğer vatandaşlarla eşit düzeyde vatandaş olarak tanınması anlamında tam eşitlik demektir" dedi.

Ancak muhalifler, eşcinsel evliliğin geleneksel aile değerlerini aşındırabileceğinden endişeli.

"Herkes için evliliğe hayır" diyen partiler arası komite, "Evlilik ve aile yakından bağlantılıdır, çünkü çocuklar doğal olarak yalnızca bir erkek ve bir kadının birlikteliğinden doğarlar" ifadelerini kullandı.