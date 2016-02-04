Ön seçimi kaybeden Trump'tan "Hile yapıldı" iddiası

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçiminin Cumhuriyetçi aday adaylarından Donald Trump, Salı günü Iowa eyaletinde yapılan ön seçimde galip gelen rakibini oy çalmakla suçladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ön seçim sürecinin başlangıç yeri olan eyalette, Cumhuriyetçi Parti başkan aday adaylarından Teksas Senatörü Ted Cruz galip gelmişti.

Milyarder iş adamı Donald Trump'ın iddiasına göre, eyaletteki ön seçim kampanyası sürecinde Cruz'un ekibi seçmenlere, bir diğer Cumhuriyetçi aday adayı Ben Carson'ın yarıştan çekilmeyi planladığını ima eden mesajlar gönderdi.

Bunun Carson'ın oylarının bir kısmının Cruz'a kaymasına neden olduğu ve Cruz'un ön seçimi kazanmasında bu oyların da etkili olduğu iddia edildi.

Trump, Twitter'dan gönderdiği mesajlarda Iowa'da ikinci geldiği ön seçimin yenilenmesini istedi.

Trump, "Cruz Iowa'yı kazanmadı, çaldı. Bu yüzden bütün kamuoyu yoklamaları yanıldı ve tahmin edilenden daha fazla oy aldı. Kötü!" diyerek suçlamada bulundu.

Ancak Ben Carson, başkanlık yarışından çekilmeyi düşünmediğini açıkladı.

Cruz'un ekibi Trump'ın iddialarını çok ciddiye almazken, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek özür diledi.

Image copyrightEPA

Image captionBabası Küba asıllı Evangelist bir rahip olan Cruz, aşırı muhafazakar bir siyasetçi.

Eyalette ön seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamalarında emlak zengini Trump rakiplerinin açık ara önünde görülüyordu.

Trump Cruz'u seçimi haksız bir şekilde kazanmakla suçladığı tweet'ini ise yazdıktan bir süre sonra sildi.

ABD tarihinde daha önce hiçbir ön seçim yenilenmedi.

Iowa eyaletindeki ön seçimleri Demokrat Parti'de ise eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton kazandı.

Ancak Clinton ile, kendisini "demokratik sosyalist" olarak nitelendiren Vermont Senatörü Bernie Sanders arasında sadece 2 puan fark var.

TIKLAYIN: IOWA'DA ÖN SEÇİMLERİ HILLARY CLINTON VE TED CRUZ KAZANDITIKLAYIN: ABD'DE YÜKSELİŞTEKİ 'DEMOKRAT SOSYALİST'

Bir sonraki ön seçim gelecek Salı günü New Hampshire eyaletinde yapılacak. Buradaki kamuoyu yoklamalarında da Trump rakiplerinin önünde görünüyor.

Seçim takvimi

ABD'de başkanlık seçimine giden süreç eyaletlerde yapılan ön seçimlerde, partilerin başkan aday adayları birbirleriyle yarışıyor.

Başkan aday adayları, aldıkları oy oranlarına göre partilerinin o eyaletteki delegelerini paylaşıyor.

Buna göre Iowa'daki ön seçimde oyların yüzde 28'ini alan Cruz 8 delege, oyların yüzde 24'ünü alan Donald Trump 7 delege, oyların yüzde 23'ünü alan Florida Senatörü Marco Rubio da 7 delege kazanmış oldu.

Delege sayılarına göre, partiler ön seçim süreci sonunda kendi başkan adaylarını belirliyor.

49 eyalette daha yapılacak olan ön seçimler yazın son bulacak. Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayları Temmuz ayında yapılacak parti kongrelerinde netleşmiş olacak.

8 Kasım seçilecek yeni ABD başkanı ise Ocak 2017'de göreve başlayacak.