ABD'deki ön seçimlerin kaybedeni Trump; kıl payı öndeki Clinton zaferini ilan etti

ABD'de başkanlık yarışı için Iowa eyaletindeki ön seçimde Cumhuriyetçi Parti adayları arasındaki ilk seçimin galibi Teksas senatörü Ted Cruz oldu. Ünlü milyarder Donald Trump ise ikinci oldu. İki başkan aday adayı ise havlu attı. Demokrat Parti cephesinde ise, aday adayları Hillary Clinton ve kendisini "sosyalist" olarak tanımlayan Bernie Sanders eşit oy aldı. Clinton'ın oy oranı yüzde 49.8, Sanders'in oy oranı ise yüzde 49.6 oldu. Clinton kampanyası seçimi kazandıklarını ilan etti.

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak olan 45. başkanlık seçimlerinin adaylarını belirleme süreci, Iowa eyaletindeki ön seçimlerle başladı.

Iowa eyaletinde oy sayımı tamamlanan ilk ön seçimden sürpriz sonuçlar çıktı. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı adayı Teksas senatörü Ted Cruz yüzde 27.6 ile birinci oldu.



Milyarder işadamı Donald Trump ise oyların yüzde 24.3'ünü alarak ikinci sırada yer aldı.



Ben Carson, Rand Paul ve Jeb Bush ön seçimden umduklarını bulamadı. Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Mike Huckabee ise adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Eyalette Cumhuriyetçi aday adayı Ted Cruz, partisindeki rakiplerini geride bırakarak Iowa'daki Cumhuriyetçi delegeleri kazanmış oldu. Seçimden önce yapılan anketlerde, Cumhuriyetçi aday adaylarından milyarder işadamı Donald Trump az farkla rakiplerinin önünde görünüyordu.



Ön seçimlerde başkanlık seçimine katılacak Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti adayları belirleniyor.

Iowa eyaleti, diğer eyaletlerdeki seçim ivmesini etkilemesi açısından önem taşıyor. 1972'den bu yana Iowa'da ilk üçe giremeyen hiçbir aday, ABD Başkanı seçilemedi.

Ön seçimlerin yapıldığı ilk yer olan Iowa, yaklaşık 3 milyon nüfuslu ve ağırlıklı olarak beyazların yaşadığı bir eyalet.

ABD'de ön seçimler yaz aylarında son bulacak ve partiler başkan adaylarını Temmuz ayı sonuna kadar açıklamış olacak.