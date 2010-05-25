On Numara çekildi

T24 - Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



407. haftanın kazandıran numaraları; 2, 3, 4, 5, 9, 14, 16, 17, 19, 23, 36, 38, 48, 50, 51, 53, 62, 66, 72, 74, 75, 80 olarak belirlendi.



Bu haftaki çekilişte 10 bilen iki kişi, 105 bin 711 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi bin 620 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 817 kişi 77 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 707 kişi 11 lira 55'er kuruş, 6 bilen 111 bin 633 kişi 1 lira 85'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186 bin 308 kişi de 1 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını Antalya-Muratpaşa ve İstanbul Kağıthane'den yatırdığı bildirildi.