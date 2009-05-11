On Numara 192 bin 382 TL kazandırdı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



353. Hafta'nın kazandıran numaraları; 3, 9, 11, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 45, 46, 49, 51, 53, 58, 61, 62, 71 ve 74 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 192 bin 382 TL 15 Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 353. Hafta çekilişinde 9 bilen 81 kişi bin 584 TL 20'şer Kr, 8 bilen bin 797 kişi 71 TL 55'er Kr, 7 bilen 18 bin 748 kişi 9 TL 95'er Kr, 6 bilen 114 bin 500 kişi 1 TL 65'er Kr, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 308 kişi 1 TL 40'ar Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiye kazanan talihlinin, kuponunu Hatay-Karayılan'daki bayiden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 68 bin 776 TL 51 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, savunma sanayi ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna 641 bin 265 TL 89 Kr, KDV olarak 425 bin 633 TL 64 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 237 bin 505 TL 89 Kr aktarılacak.

