On milyon dolarlık melek

Podyumların en çok kazanan modellerinden, Victoria's Secret'ın gözde meleği Candice Swanepoel, bu seneki Victoria's Secret Fashion Show'da 10 milyon dolar değerindeki bir iç çamaşırını taşıyacak.

1996 yılında Claudia Schiffer tarafından sunulan bir milyon dolar değerindeki Million Dollar Miracle Bra ile başlayan ve Tyra Banks, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Adriana Lima, Miranda Kerr, Marisa Miller gibi efsane mankenlerin sürdürdüğü gösterişli geleneğin son temsilcisi Candice Swanepoel olacak.

Seçkin mücevher markası Mouawad tarafından tasarlanan bu yılın yıldızı Royal Fantasy Bra -ve takım kemeri- 4 bin 200'den fazla değerli taşla süslenmiş 18 ayar altından üretilmiş. Eşsiz sütyenin tam kalbinde 52 karatlık bir yakut bulunuyor. Bu kraliçelere layık, göz kamaştırıcı iç çamaşırının değeri 10 milyon dolar civarında.