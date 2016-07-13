Omurgası düzeltilen kişinin boyu 10 santim uzadı

Omurgası doğuştan eğri ve kambur olan Levent Şimşek'in öne “felç olursun” diyerek ameliyat edilmemesine rağmen daha sonra İstanbul'da başarılı bir ameliyat sağlığına kavuşan Şimşek'in boyu 10 santim uzadı.

Posta’nın haberine göre, Kahramanmaraşlı, 7 çocuklu Şimşek ailesinin tek oğlu Levent. Doğuştan kifoz (kambur) ve skolyoz (Omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen eğrilik) hastasıydı. Sırtında hem yana doğru eğrilik, hem de şişlik vardı. Levent'in hastalığının çaresi yoktu.

Gittiği neredeyse tüm doktorlar, ameliyat olduğu takdirde ya felç olacağını ya da masada kalacağını söyledi. Şiddetlenen ağrıları Levent'i oturup kalkamaz, hatta nefes alamaz hale getirdi.

"Ne olursa olsun" dediği anda internetten yaptığı araştırmalar sonucu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay'ı buldu ve tek başına İstanbul'a geldi.Prof. Dr. Ahmet Alanay, Levent Şimşek'i ileri derecedeki skolyoz ve kifoz tedavisinde felç riskini azaltan teknolojinin yardımıyla başarılı şekilde ameliyat etti.

Şimşek, iki aşamalı ameliyatın ardından vücudunun normal bir insan şekline girdiğini belirtirken mutluluğu gözlerinden okunur şekilde, "Boyum 1.68'di. Ama insanların gözüne bakabilmek için hep başımı yukarı kaldırmak zorunda kaldım. Örneğin eniştem benden uzundu ama şimdi ben ondan uzunum. Ama ondan da önemlisi artık rahatça nefes alabileceğim, akciğer kapasitem gelişecek" dedi.

Levent Şimşek'i skolyoz ve kifoz tedavisinde önemli gelişme yaratan yeni 3 yöntemi kullanarak ameliyat eden ve sağlığına kavuşturan Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay "Eskiden çok yüksek felç riski nedeniyle bu ameliyatları yapmaktan çekiniyorduk. Ancak son yıllarda dünyada yaygınlaşan Navigasyon teknolojisi, 3 boyutlu omurga baskısı tekniği ve nöromonitörizasyon yöntemi sayesinde felç riskini azaltarak ileri evre skolyoz ve kifoz ameliyatlarını daha emniyetli ve başarılı yapabiliyoruz. Levent'i de bu şekilde sağlığına kavuşturduk" dedi.