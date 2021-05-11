Ömür Gedik'ten Hıncal Uluç'a: Böyle cinsiyetçi argolara cevap veresim bile gelmiyor ama müzisyen arkadaşlarım için onca şey yapmışken, açıklama yapmam şart oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Ömür Gedik, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un “Tarkan haklı diyen Ömür, sen de müzisyensin güya... Ama senin şeyin denk nasıl olsa... Size çalanlar, evlerine üç kuruş götürenler ne yapıyor hiç düşündün mü" sözlerine yanıt verirken, "Böyle cinsiyetçi, böyle yakışıksız argolara karşı cevap veresim bile gelmiyor. Ama bugüne dek birlikte çaldığım, çalmadığım, tanıdığım, tanımadığım, hepsine sonsuz saygı duyduğum tüm müzisyen arkadaşlarım için onca şey yapmışken, bu haksız eleştiri karşısında açıklama yapmam da şart oldu" dedi.

Gedik, "'POPSAV Yönetim Kurulu üyesiyim ve pandemi en yoğun çalıştığımız dönemdi. 80’den fazla solist ve grubun katıldığı bir online festival düzenleyerek müzisyen arkadaşlarımıza 300 bin TL yardım topladık. Ve bunu koronanın en yaygın olduğu dönemde, otoimmün hastalığıma rağmen riski göze alarak yüz yüze geldiğimiz toplantılar ve festivalle yaptık. Sonrasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, meslek birlikleri, vakıflar ve derneklerle birlikte müzisyenlere destek için yaptığı tüm toplantılarda birebir bulundum. Ki şu anda bu toplantıların sonucunda müzisyenlere yapılan yardım 156 milyon TL’yi buldu" dedi.

Gedik, "Ulaşılamayan müzisyenler tabii ki hâlâ var, onlar için çok üzülüyorum. Bir an önce her şey düzelsin, herkes işinin başına dönebilsin diye dua ediyorum. Orkestralarına yardım eden birçok sanatçının olduğunu da yakından biliyorum. Dahası, müzisyen arkadaşlarımdan zor durumda olanlara birebir yardım ettim, 'Ömür’den yardım istedim etmedi' diyen bir kişi bile bulamazsın. Bunlar söylenmez ama senin o cümlen gerçekten çok ağrıma gitti. Ama gün kavga, birbirini eleştirme, birbirine düşme günü değil. Zor bir dönemdeyiz. Senin başlatacağın uygun bir kampanya olursa ona da destek vermeye hazırım, hiç şüphen olmasın" ifadesini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Hıncal Uluç: Tarkan benim için bitti

TIKLAYIN - Tarkan, Yıldız Tilbe'nin davetini kabul etmedi: Nasıl bir amaca hizmet edeceğini anlamadım