Ömür Gedik: Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Kurucu Başkanı ve Hürriyet yazarı <strong>Ömür Gedik, '</strong>hayvanların kurtulması için' kırmızı etin daha da pahalılanması gerektiğini savundu.</p>\n<p>Et ve süt kurumunun kırmızı ete yüzde 48 zam yapmasının ardından tepkiler sürerken, Ömür Gedik Twitter'dan konuyla ilgili paylaşım yaptı.</p>\n<p>Gedik, "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun…" dedi. </p>\n<p><strong><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/03/1648038382663-ekran-resmi-2022-03-23-15.26" alt width="550" height="167" /></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/kirmizi-ete-yuzde-48-zam,1022469" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Et ve Süt Kurumu, kırmızı ete yüzde 48 zam yaptı!</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/et-ve-sut-kurumu-genel-muduru-bizim-fiyatlar-dusuktu-uzun-kuyruklar-oluyordu-bu-nedenle-fiyati-artirdik,1022779" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü: Bizim fiyatlar düşüktü, uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle fiyatı artırdık</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/tarim-bakanligi-et-ve-sut-kurumu-nun-fiyatlarinda-duzenlemeye-gitmesi-kirmizi-et-piyasasini-etkilememektedir,1022876" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tarım Bakanlığı: Et ve Süt Kurumu’nun fiyatlarında düzenlemeye gitmesi kırmızı et piyasasını etkilememektedir</a></strong></p>\n</body>\n</html>