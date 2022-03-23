Ömür Gedik: Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Kurucu Başkanı ve Hürriyet yazarı Ömür Gedik, 'hayvanların kurtulması için' kırmızı etin daha da pahalılanması gerektiğini savundu.

Et ve süt kurumunun kırmızı ete yüzde 48 zam yapmasının ardından tepkiler sürerken, Ömür Gedik Twitter'dan konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Gedik, "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun…" dedi.

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