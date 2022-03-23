Tarım Bakanlığı: Et ve Süt Kurumu’nun fiyatlarında düzenlemeye gitmesi kırmızı et piyasasını etkilememektedir

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Et ve Süt Kurumu’nun fiyatlarında düzenlemeye gitmesi kırmızı et piyasasını etkilememektedir” açıklamasını yaptı.

Yazılı açıklamada, “ESK satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı etli satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır. Bu nedenler ESK’nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiceye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi kırmızı et piyasasını etkilememektedir. Yeni fiyat düzenlemesinden sonra ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında vatandaşımıza sunulmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimiz yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir” denildi.

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