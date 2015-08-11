Ömür Gedik: İstediklerini söylesinler, fikrim aynı, 'istediğim gibi mememi açar emziririm' rahatlığına karşıyım

1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla kaleme aldığı yazısındaki "Kadınların istedikleri yerde emzirmeleri, cinsellik ve libido düşmanı gereksiz bir şovenizm" açıklamasıyl tartışmaya yol açan Hürriyet yazarı Ömür Gedik, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

"Benim derdim, 'istediğim yerde istediğim gibi mememi açar emziririm, kimseyi takmam, bebeğimin ve memelerimin fotoğrafını da çeker paylaşarım' diyenlere" diyen Gedik, "İstediklerini söylesinler, fikrim aynı, bu rahatlığa karşıyım, emzirmenin bir mahremi olmalı" ifadelesini kullandıç

Gedik'in Hürriyet'te "Gülşen'in 20 bin dolarlık elbisesi!" başlığıyla yayımlanan (11 Ağustos 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Şu emzirme meselesi

İnsanlar farklı fikirlere, bakış açılarına karşı ne kadar da tahammülsüz.

İlle de herkes kendi savunduğu olsun, aksini kimse söylemesin istiyor.

"Toplum içinde memenizi açıp emzirmeyin" dedim diye sosyal medyadan ne bel altı, ne çirkin yorumlar geldi!

Ben utandım bazıları adına!

Oysa emziren her anneye değil lafım...

Benim derdim, "istediğim yerde istediğim gibi mememi açar emziririm, kimseyi takmam, bebeğimin ve memelerimin fotoğrafını da çeker paylaşarım" diyenlere.

İstediklerini söylesinler, fikrim aynı, bu rahatlığa karşıyım, emzirmenin bir mahremi olmalı.

Gelin biraz dünyaya bakalım.

Toplum içinde rahatça emzirmenin en doğal karşılandığı ülke Afrika.

Amerika, İngiltere, Almanya'da da bu tartışılıyor, insanlar ikiye bölünmüş durumda.

Amerika'nın pek çok eyaletindeki alışveriş merkezlerinde ve hatta restoranlarda bile emziren anneler için özel bölümler var, uluorta emzirmek doğru bulunmuyor ve uyarı alıyor.

2006 yılında Babytalk dergisi, kapağına emziren bir kadın fotoğrafı koydu diye, ağır eleştirilerine hedef oldu, "müstehcen" ve "gereksiz" buldular fotoğrafı.

Bu yorumların çoğu da annelerden gelmişti üstelik.

Sonradan 4 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada insanların dörtte birinin kapakta emziren kadın fotoğrafı görmek istemedikleri ortaya çıktı.

Facebook da sık sık sitesinden emziren kadın fotoğraflarını kaldırıyor.

Nedeni bu fotoğrafların Facebook normlarına uygun bulunmaması ve kötüye kullanılabilir olarak görülmesi.

Ben de günlerdir anlatmaya çalıştığım gibi emzirmenin, anne sütünün çok değerli, özel olduğunu biliyorum ama emzirme önlükleri ve odaları varken annelerin istedikleri her yerde memelerini açıp emzirmelerini doğru bulmuyorum.

Bu işin modernlikle ya da gericilikle alakası olmadığını da üzerine basarak yinelemek istiyorum.

Son günlerde bana gelen maillerde annelerin çoğu AVM'lerdeki emzirme odalarının pisliğinden ve havasızlığından yakındı.

Yeri gelmişken söylemekte fayda var. İşyerlerinde, büyük restoran ve alışveriş merkezlerinde, annelerin bebekleriyle rahatça baş başa kalabilecekleri alanlar oluşturulması şart.

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