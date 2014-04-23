OMÜ'deki 'Kürdistan' kavgasına polis müdahale etti, 47 kişiyi gözaltına aldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan gerginliğe müdahale eden polis 47 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Sağ görüşlü bir grup, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi önünde stant açan sol grubun standında yer alan ‘Kürdistan’ kelimesinin kaldırılmasını istedi. Yazının indirilmemesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay yerine çağrılan çevik kuvvet ekipleri olayı yatıştırırken, 47 kişiyi de gözaltına aldı.

Olay sonrası çevik kuvveti ekiplerinin olay yerinden ayrılması esnasında da üniversitedeki diğer öğrenciler çevik kuvvet ekibine alkışlarıyla destek verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.