T24 LogoT24 Logo
Politika

OMÜ'deki 'Kürdistan' kavgasına polis müdahale etti, 47 kişiyi gözaltına aldı

Sağ görüşlü bir grup, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi önünde stant açan sol grubun standında yer alan ‘Kürdistan’ kelimesinin kaldırılmasını istedi

23 Nisan 2014 01:29

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan gerginliğe müdahale eden polis 47 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Sağ görüşlü bir grup, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi önünde stant açan sol grubun standında yer alan ‘Kürdistan’ kelimesinin kaldırılmasını istedi. Yazının indirilmemesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay yerine çağrılan çevik kuvvet ekipleri olayı yatıştırırken, 47 kişiyi de gözaltına aldı.

Olay sonrası çevik kuvveti ekiplerinin olay yerinden ayrılması esnasında da üniversitedeki diğer öğrenciler çevik kuvvet ekibine alkışlarıyla destek verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

polissamsunondokuz mayıs üniversitesikürdistangözaltı47 kişi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24