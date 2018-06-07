OMÜ Devlet Konservatuarı ilk mezunlarını verdi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı, 2017-2018 akademik yılında ilk mezunlarını verdi. Konservatuvardan mezun olan 8 öğrenci, büyük mutluluk yaşadı.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Konferans Salonu\'nda gerçekleşen törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Olga Hasanoğlu, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

İlk mezunlarını vermenin heyecanını yaşayan Devlet Konservatuvarı\'nın Müdürü Prof. Dr. Olga Hasanoğlu yaptığı konuşmada, \"Konservatuvar, Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı\'na 2014-2015 akademik yılında özel yetenek sınavı ile 6 öğrenci alarak eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Daha sonra bir öğrenci aftan yararlanarak bir öğrenciyi de yatay geçişle alarak sınıf mevcudu 8 öğrenciye ulaşmıştır. İlk mezunlarımız çalgı eğitimlerini bağlama, kanun, mey, ud ve ney branşlarında alarak, 4 yılın ardından mezun olamaya hak kazanmışlardır\" dedi.

MEZUNLARDAN MÜZİK DİNLETİSİ

Mezun öğrenciler törende müzik dinletisi sundu. Büyük beğeni toplayan dinletinin ardından fakülte birincisi Nazan Saral\'a başarı belgesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz verdi. Fakülte ikincisi Onur Cicin de başarı belgesini Prof. Dr. Olga Hasanoğlu\'nun elinden aldı. Ardından diğer mezun öğrenciler Mecit Bozkaya, Atakan Karadeniz, Mustafa Mutlu, Oğuzhan Zencirci, Arda Aktaş ve Okan Tekin\'e de başarı belgeleri verildi.

Törende ayrıca, konservatuvardan ayrılan Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun ve Dr. Öğretim Üyesi Hülya Uzun\'a yapmış oldukları hizmetler anısına isimlerinin olduğu fidan sertifikası Prof. Dr. Olga Hasanoğlu tarafından verildi. Ardından öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.



FOTOĞRAFLI