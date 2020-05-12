Ömrünün Gülencilerle geçtiğini söyleyen bakan kim?

Karar TV'de Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Ahmet Taşgetiren'in sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Milletvekili ve eski AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, şu anda da görevinde devam eden bir bakanın Gülencileri kast ederek kendisine 'Mustafa Bey siz bunları tanımazsınız. Benim ömrüm burada geçti' dediğini söyledi.

Yeneroğlu, "Evet sorunlardan birisi de bu 'hayatım orada geçti diyen biri gayet rahat bakan olabiliyor. Ama sadece sohbetlerine katılmış, inşşat faaliyetlerine katılmış insanlar terör örgütü üyeliğinden doğduklarına pişman edilebiliyorlar. Bu zalimlik değil de ne?" dedi.

"Buna hangi Müslüman susabilir?" diyen Yeneroğlu, kendisinin İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı döneminde insan kaçırma olaylarının ortaya çıktığını belirtti ve farklı yollara başvuracağını söyleyerek bu insanların ortaya çıkarttığını söyledi.

"Tüm bunların arkasında kimin olduğunu bilmesem bu kadar iddialı konuşmam" ifadesini kullanan Yeneroğlu, tehditler aldığını da ekledi.

Yeneroğlu, helikopter kazasında hayatını kaybeden eski BBP Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözünden yola çıkarak "Bu insanlar adına utanıyorum, hukuku bu kadar ayaklar altına alanlar çocuklarının yüzüne nasıl bakıyorlar, bu kadar adaletsizliğe, hukuksuzluğa hiçbir şey değmez" diye konuştu.