Ömrünü kendisiyle aynı rahatsızlığa sahip çocuklara adadı

İngiltere, Londra'da yaşayan Jono Lancaster, 50 binde 1 kişide görülen, Treacher Collins sendromu (TCS) denilen nadir bir rahatsızlığa sahip. Uterodaki kemik ve doku gelişimlerini etkileyerek yüzde şekil bozukluklarına sebep olan bu rahatsızlığın üstesinden gelmek için, var olan tıbbi zorlukların yanı sıra, fiziksel görünüşten kaynaklanan güvensizlik gibi duygusal ve psikolojik zorluklar da var. Lancaster da kendi yüzünü sevebilmesinin onun 20 yılını aldığını kabul ediyor ve şimdi diğer TCS hastalarına kendilerini nasıl sevebileceklerini öğretmeye çalışıyor.

Onedio'daki habere göre, şu an 30 yaşında olan Lancaster, kendini sevmeyi öğrenmiş ve yaşadığı bu güzel aydınlanmayı aynı rahatsızlığa sahip diğer insanlarla paylaşıyor

Lancaster, kendisi gibi Treacher-Collins sendromu olan, 2 yaşındaki hayranı Zackary Walton ile tanışmak için Avustralya'ya gitmiş. Oradayken, TCS rahatsızlığına yakalanmış çocuk dostlarıyla tanışmak için ülkenin dört bir yanına ziyaretlere gitmiş.

Bu ilham verici adam, çocuklara, onların yalnız olmadığını ve bu şekilde de güzel olduklarını anlatarak sevgiyi ve cesareti yaymaya devam ediyor.

The Advertiser ile yaptığı bir röportajında, Lancaster, "Ben gençken, benim durumumda olan, bir işi ve eşi olan ve bana bunları sen de yapabilirsin, bunlar senin de elde edebileceğin şeyler diyen birisiyle tanışmayı çok isterdim" dedi.

Lancaster'ın Treacher-Collins Sendromuna yakalanmış insanlar için yaptığı çalışmalardan daha fazlasını görmek için onu Facebook'tan takip edebilirsiniz.