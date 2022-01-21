Omicron'un alt varyantı tespit edildi: İncelemeler sürüyor

Danimarka: Hastaneye yatışlarda farklılık yok, bulaşıcılık ve aşı verimliliği ile ilgili analizler devam ediyor

Danimarka Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Statens Serum Enstitüsü, hastaneye yatışların iki Omicron varyantları arasında bir farklılık göstermediğini, ancak bulaşıcılık ve aşı verimliliği ile ilgili analizlerin devam ettiğini açıkladı.

Yunanistan: İki kişide Omicron'un alt versiyonu tespit edildi

Öte yandan, Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na giriş yapan iki kişiden alınan örnekler incelemeye alındığında, Omicron varyantının bir alt versiyonu tespit edildi.