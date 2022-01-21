Omicron'un alt varyantı tespit edildi: İncelemeler sürüyor

Danimarka'da yapılan ön araştırmalar, Omicron taşıyan kişiler ile BA.2'yi taşıyan kişiler arasında hastaneye yatma oranları arasında hiçbir fark gözlenmediğini gösterdi. Danimarkalı sağlık yetkililerine göre mevcut aşıların BA.2'ye karşı etkili olması bekleniyor.
Ayırt edici etken: S-geni
S-geninin pozitif olması nedeniyle vakaların yüzde 99'unu oluşturan baskın varyant BA.1'den ayrılmasını zorlaştırdığı kaydedildi. S-geni incelemesi Omicron'un tespit edilmesinde önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Çünkü Delta vakalarında S-gen bulunurken ve Omicron vakalarında S-geni bulunmuyor.
İngiltere'nin açıkladığı verilere göre yeni alt varyantın görüldüğü 22 ülkede şimdiye dek 2 bin 93 vaka tespit edildi.