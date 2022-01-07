Omicron: İstanbul'da varyant neden ve nasıl hızla yayıldı?

Yiyit, kentteki vaka artış hızıyla ilgiliyse, "İstanbul'un vaka artış hızı son 10 günde 5 kat gibi büyük bir hızla gidiyor. Bu da ülke rakamına çok ciddi yansıyor. Diğer illerimizde de benzer bir süreç istemesek de yaşanacak. O yüzden büyük rakamlara yürüyebileceğimizi, şu resimden okuyabiliyoruz" dedi.

Aşı ve test kuyrukları uzuyor

Yoğunluk nedeniyle İstanbul'daki birçok hastanenin önünde aşı ve PCR test kuyrukları oluşmuş durumda.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde bazı hastanelerdeki kuyrukların onlarca metre sürdüğü, kimi yerlerde sokağa taştığı görülüyor.

HES haritası kırmızıya döndü

Salgının kimi dönemlerinde kırmızı renklerin özellikle bazı ilçelerde yoğunlaştığı görülürken bugünkü tabloda ise kentin büyük bir bölümü kırmızı renk altına girmiş durumda.

Hastanelerin yükü ne durumda?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İstanbul'da hastanelerde başvurularda artış olmakla birlikte Covid-19 yataklı servisleri ile yoğun bakım servislerinde kapasiteyi zorlayan bir durum olmadığını belirtiyor:

"Daha önceki dalgalardan olduğundan daha az sayıda insan hastanede yatıyor. Yoğun bakımlar da daha az dolu. Ama yine de hastane başvurularında önemli bir artış var. Geçtiğimiz Kasım veya Mart'ta yaşadığımız ataklarda hastaneler dolmuştu. Hastalık biraz daha hafif seyrediyor gibi görünüyor."

Küçükosmanoğlu, "dünyadaki rutin testlerin Türkiye'de olmadığını, kamu hastanelerindeki kuyruklar ve özelde ücret alınması nedeniyle birçok insanın test yaptırmaya gitmediğini, öğrencilerde aşılama oranının düşüklüğü nedeniyle okullardan eve bulaş getirildiğini" gözlemlediğini belirtiyor.