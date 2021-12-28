Omicron, Hollanda'da baskın varyant haline geldi

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), Covid-19 Omicron varyantının ülkede baskın varyant haline geldiğini açıkladı.

RIVM'den yapılan açıklamada, Omicronun, Delta ve diğer varyantları geride bırakarak ülkedeki baskın varyant haline geldiğini aktarıldı. Açıklamaya göre, varyantın ülkede görülme sıklığı yüzde 50'yi geçti.

Ülkede önceki hafta 84 bin 398 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Omicronun vaka sayılarında ve hastanelerdeki doluluk oranlarında yeniden yükselişe sebep olması bekleniyor.

"Yeterince sıkı tedbirler almadık"

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Covid-19 politikalarında birtakım hatalar yaptıklarını dile getirerek “Sürecin başında işi çoğunlukla kişilerin kendi sorumluluğuna bıraktık, yeterince sıkı tedbirler almadık” ifadesini kullanmıştı.

Hollanda'da Omicron varyantının etkili olmaya başlamasıyla birlikte hükümet, 19 Aralık itibarıyla 4 hafta tam kapanmaya geçildiğini duyurmuştu.

Ülkede 14 Ocak tarihine kadar uygulanacak tedbirlere göre temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, dövmeciler, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri kapatıldı.