Omicron, Delta, soğuk algınlığı semptomları karışıyor; işte ayırt etmenin yolları

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Koronavirüs’ün Omicron varyantının hızla yayıldığı Britanya’da uzmanlar, klinik gözlemlerinden yola çıkarak Omicron ve Delta varyantları arasındaki semptom farklılıklarını açıkladı.

Daily Star’da yer alan habere göre, günlük Covid-19 vakalarının 100 bine çıktığı Britanya’da enfekte olanlar, grip ve Covid arasındaki farkı anlamakta zorlanıyor.

The Sun gazetesine konuşan virolog Profesör Lawrence Young, grip ve Koronavirüs semptomlarının birbirine karıştığını söyledi ancak şöyle ekledi: “Soğuk algınlığının semptomları daha aşamalı ilerliyor”. Prof. Young, Omicron varyantında insanların baş ağrısı ve yorgunluk hislerinin daha hızlı yaşandığını söyledi.

Dünya genelinde kış mevsiminin de gelmesiyle çok sayıda insan soğuk algınlığı, grip belirtileri olduğu için Covid testi yaptırmaktan kaçınıyor. Öte yandan yetkililer, semptom görülmesi durumunda hemen test yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Britanya Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) “soğuk algınlığı” belirtisi olarak belirlediği şikayetler şunlar:

-Tıkalı ya da akan burun

-Boğaz ağrısı

-Baş ağrısı

-Kas ağrısı

-Öksürük

-Hapşırık

-Yüksek ateş

-Kulakta basınç

-Tat ve koku kaybı

NHS’ye göre grip belirtileri ise şöyle:

-Ani ateş

-Vücut ağrısı

-Yorgunluk

-Kuru öksürük

-Boğaz ağrısı

-Baş ağrısı

-Uyku sorunu

-İştah kaybı

-İshal

NHS’ye göre temel Covid belirtileri ise şöyle:

-Yüksek ateş

-Sürekli öksürük

-Tat ve koku kaybı

Delta varyantı semptomları ise şöyle sıralandı:

-Baş ağrısı

-Burun akıntısı

-Hapşırık

-Boğaz ağrısı

-Koku kaybı

Omicron semptomları ise şöyle gözlemlendi:

-Burun akıntısı

-Baş ağrısı

-Yorgunluk

-Hapşurma

-Boğaz ağrısı