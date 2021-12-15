"Omicron, 2022'nin başında Avrupa'daki en baskın Covid-19 varyantı olabilir"

Avrupa Birliği'nin (AB) kamu sağlığı kuruluşu Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yeni Omicron varyantının gelecek yılın başında Avrupa'daki en baskın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) varyantı olabileceği ve artan sayıda ağır enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda "çok yüksek" bir risk olduğunu açıkladı.

ECDC bugün yayımladığı bir raporda Omicron varyantının 2022'nin ilk iki ayında Delta varyantını geçerek en baskın Koronavirüs varyantı olabileceğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Noel bayramında daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve ocak ayının ortasına kadar yeni varyantın baskın olabileceğini ifade etti.

Avrupa nüfusunun yüzde 66.6’sının tam aşılandığını belirten Von der Leyen konuşmasında, bu oranın 300 milyondan fazla insana karşılık geldiğinin de altını çizdi.