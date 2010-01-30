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Kültür-Sanat

Ömer Uluç bugün uğurlanıyor

Ünlü ressam Ömer Uluç, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

30 Ocak 2010 02:00

T24 - Ünlü ressam Ömer Uluç, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ömer Uluç bugün uğurlanıyor

Uluç için Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, ünlü ressamın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, iş dünyasının tanınmış isimleri Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, ünlü sanatçılar Sezen Aksu, Kadir İnanır, ressam Bedri Baykam da hazır bulundu.

İş ve sanat dünyasının tanınmış simalarını bir araya getiren törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Günay, "Sanat dünyasının çok önemli isimlerinden biriydi. Çok büyük bir kayıp verdik. Dünya çapında tanınan, değerli bir sanatçıydı kendisi. Yurtdışına kadar ulaşmış bir sanatçıydı. Tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz" dedi.

Sezen Aksu da, sanat dünyasının ünlü bir ismini kaybettiğini belirterek, "Çok tanınan, sevilen bir insandı. Başımız sağolsun" diye konuştu.

Cenaze, kılınan namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.




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