Ömer Turan: Türklerin gövdeleri büyük bacakları kısadır, Allah eğilmesin, çökmesin diye bacak vermemiştir

T24

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ömer Turan, Türk ırkının 'tarihsel özellikleri' ve 'genetik yapısı'na dair kişisel Twitter hesabından 'önemli' açıklamalarda bulundu.

Geleneksel olarak Türklerin gövdelerinin büyük, bacaklarının kısa olduğunu savunan Turan, "Çünkü Cenab-ı Allah çökmesin, eğilmesin diye Türk'e uzun bacak, diz vermemiştir. Türk, Cenab-ı Hakkın zalime karşı kamçısı, mazluma karşı merhamet ve adaletin elidir. Türk, İslam'ın sancaktarı ve muhafızıdır" dedi.

Turan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda bolca Türkçe yazım hatası yapması dikkat çekti.