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Ömer Turan serbest bırakıldı: Türk devletinin ekmeğine de köteğine de razıyım

"Bu uğurda bedel ödemek şereftir"

23 Eylül 2017 13:34

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili yazılarından dolayı gözaltına alınan gazeteci Ömer Turan, dün (22 Eylül 2017) gece saatlerinde serbest bırakıldı. 

Turan, serbest bırakılması sonrası yaptığı açıklamada "Hakan Fidan ile ilgili bir yazım ve 1 sene önce attığım tweetlerden dolayı gözaltına alındım. Evimde arama yapıldı. Hakkımda 7 gün süre ile gözaltı kararı verilmişti” hatırlatmasında bulundu.

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Bir geceyi nezarette geçirdiğini aktaran Turan şunları söyledi:

“Bu akşam emniyette verdiğim ifadeden sonra serbest bırakıldım. Bu süreçte başta avukatım Av. Burak Bekiroğlu olmak üzere yardımcı olan ve bana destek veren herkese teşekkür ederim. Küs değilim, kırgın hiç değilim, Türk devletinin ekmeğine de köteğine de razıyım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkmen beyi Devlet Bahçeli ve milli ulusalcılar liderliğinde ki istiklal ve İstikbal mücadelem devam edecektir. Tüm mücadelemiz İslam’ın sancaktarı Türk devleti ve Türk Milletinin bekası içindir. Bu uğurda bedel ödemek şereftir. Hamdolsun ki Rabbim bu Şerefi bana bahşetti.”

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