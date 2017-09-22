Gözaltına alınan Ömer Turan: Bu, Erdoğan'a ve FETÖ ile mücadele edenlere operasyondur

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili yazılarından dolayı gözaltına alınan gazeteci Ömer Turan, "Bu sayın Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) ve FETÖ ile mücadele edenlere hatta tüm milli unsurlara çekilmiş bir operasyondur. 'Erdoğan ölümüne yanında duranlara sahip çıkmıyor' algısı işleyecek" dedi.

Oda TV'nin Emniyet ve Savcılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre Ömer Turan'ın gözaltına alınmasına MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında yazdıkları neden oldu. Suçlamada Turan'ın Fidan'ı FETÖ ile irtibatlı göstermek için algı operasyonu yaptığı iddia edilirken, Savcı Hasan Yılmaz'ın kararıyla yapılan gözaltı süresinin 7 gün olduğu öğrenildi. Ömer Turan'ınGülen cemaati ile bağının da araştırılmasının talep edildiği ortaya çıktı.

Bu arada gözaltına alınan Turan, kendisiyle ilgili 3 sayfalık bir not yazdı. Yazdığı notta Hakan Fidan'a hakaret etmediğini, sadece bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan kişilerin Fidan'ı nasıl övdüğünü anlattığını söyleyen Turan, kendisine daha önce 2 kez "FETÖ"den soruşturma açıldığını ve takipsizlik aldığını hatırlattı.

Turan, "Bu sayın Cumhurbaşkanımıza ve FETÖ ile mücadele edenlere hatta tüm milli unsurlara çekilmiş bir operasyondur. Yarından itibaren Ömer Turan'ı bile almışlarsa FETÖ ile mücadele bitmiştir, Erdoğan ölümüne yanında duranlara sahip çıkmıyor algısı işleyecek" ifadelerini kullandı.

Turan'ın mesajının tamamı şöyle:

Ömer Turan hakkında daha önce de "FETÖ" soruşturması yürütülmüştü.

Sitesi duyurdu

Gözaltı haberini ilk olarak Turan’ın imtiyaz sahibi olduğu Manşet 24 adlı internet haber sitesi duyurdu. Haberde, “Sitemiz Manset24.com'un genel yayın yönetmeni, Gazeteci Ömer Turan az önce gözaltına alındı. Ömer Turan'ın gözaltına alınma sebebi ise sitemizde yayınlanan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili haber gösterildi” ifadeleri kullanıldı.