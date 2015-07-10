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Kültür-Sanat

Ömer Şerif hayatını kaybetti

Arabistanlı Lawrance ve Dr. Jivago filmleriyle tanınan Şerif, geçirdiği kalp krizi sonucunda, 83 yaşında haya gözlerini yumdu

10 Temmuz 2015 20:28

Arabistanlı Lawrence ve Dr. Jivago gibi filmlerde rol alan 83 yaşındaki Mısırlı Ömer Şerif, Kahire'de geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

10 Nisan 1932 tarihinde İskenderiye'de Michel Demitri Chalhoub ismiyle dünyaya gelen Ömer Şerif, 1953 yılında "Sira` Fi al-Wadi" adlı filmle sinemaya adım attı. İlk önce 1962 yılında rol aldığı Arabistanlı Lawrance filmiyle Oscar ve Altın Küre'ye aday olan Şerif, 1965 yılında ise Doktor Jivago'daki rolüyle Altın Küre'yi kucakladı. gibi büyük Hollywood yapımlarında rol aldı. Yaklaşık 100 filmde oynadı. 

Şerif'e bu yılın başında Alzheimer teşhisi konmuştu. Ölümünün ardından açıklama yapan Menajeri Steve Kenis, “Geçirdiği kalp krizi sonucu bugün öğleden sonra Kahire'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti” dedi. Ömer Şerif toplamda 100'den fazla Hollywood filminde rol almıştı.

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