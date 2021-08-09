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Çevre

Ömer Madra iklim krizine karşı uyardı: O kadar az vaktimiz kaldı ki yakında hiçbir şey yapamayacak hale gelebiliriz

09 Ağustos 2021 10:08

Türkiye’nin önde gelen iklim düşünürlerinden Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra iklim krizini değerlendirirken,"Gerçekten yeryüzünde bundan daha önemli başka bir konu yok. O kadar az vaktimiz kaldı ki, yakında konuşamayacak ve hiçbir şey yapamayacak hale gelebiliriz" diye konuştu. 

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